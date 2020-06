El trágico accidente en el que falleció la blogger rusa Nastya Tropi de 18 años

La joven influencer rusa Anastasia Tropitsel falleció a los 18 años en un accidente en motocicleta en Bali. Según reportes internacionales, la autoproclamada millonaria jovencita, se encontraba con su novio, cuando perdió el control de su motocicleta hasta impactarse contra un muro tras chocar con otra motocicleta. La chica se encontraba grabando parte de su experiencia en Indonesia, manejando una moto con las vistas de las playas del lugar al momento del terrible accidente, el cual quedó grabado y se ha distribuido a través de distintos medios. Lo joven se encontraba pasando la cuarentena en la isla después de celebrar su cumpleaños 18.

Anastasia Zubrina (nombre real de la chipa) comenzó a publicar en las redes desde los 12 años y en tres años consiguió amasar una importante fortuna, con reportes apuntando a que se convirtió en millonaria con apenas 15 años -como ella misma describía en su biografía en esta red social, aunque esto no ha sido confirmado-. La última publicación en su perfil de Instagram que cuenta con 1.2 millones de seguidores fue simplemente una vela encendida sobre un fondo negro junto a la que se lee: “Desafortunadamente, nuestro Nastya ya no está con nosotros. No puedo creer esto”, con una firma aparentemente de su madre.

Los detalles que se conocen

Apenas hace una semana, Nastya, como era conocida en la red, celebraba que había acabado la cuarentena, con una postal de Bali de fondo, sin imaginar el terrible giro que tendría el destino. Desde que se encontraba en la isla, en sus redes sociales se le veía en una motocicleta, que aparentemente usaba para poder desplazarse más fácilmente. A pesar de que en reportes internacionales se menciona al novio de la joven describiendo el accidente, el nombre no coincide con el del chico que la acompañó a este viaje y que en las últimas horas ha vuelto su perfil privado en la popular red. Quien sí se ha confirmado se encontraba con ella al momento del choque es la fotógrafa rusa Alena Ivanova, que narró lo que había sucedido a través de sus historias en Instagram.

La joven se dedicaba a compartir en Instagram y Youtube su vida, especialmente documentando sus viajes alrededor del mundo. Además, promovía su estilo de vida y daba cursos en la web para que la gente pudiera convertirse en millonaria como ella.