El lamentable fallecimiento de un productor de Televisa

La mañana de este sábado, el mundo del espectáculo se vistió de luto con la noticia de la inesperada muerte del productor de televisión y director artístico Andrés Arreola, quien falleció el pasado 19 de junio, a los 45 años en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, luego de recibir un impacto de bala, según han informado algunos diarios nacionales como El Universal.

De acuerdo con el mismo medio, el presunto asesinato del productor se habría dado en las inmediaciones de la carreta Picacho-Ajusco, en la colonia Lomas de Tepemecatl, resultado de un altercado con un líder ejidatario y sus seguidores, con quienes habría discutido respecto a los límites de un predio, según cita el diario a algunos testigos del lugar.

A través de redes sociales, algunos famosos han expresado su pesar por el lamentable deceso del productor, enviando sus condolencias a la familia de Arreola y recordándolo como un gran ser humano. Uno de ellos fue el conductor Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, quien incrédulo ante la noticia de la partida de su amigo, no pudo más que recordarlo de la mejor manera. “Con esta última publicación en tu cuenta de Instagram me quedaré, querido Andrés. Es una profunda tristeza tu partida, me duele muchísimo amigo querido, todavía hablamos hace tres días y cómo siempre, tu manera de ver la vida y darme lata todo el tiempo. Buen viaje querido MAD, como yo te decía, ¡algún día estaremos juntos amigo! ¡Te quiero mucho!”, compartió el también actor junto a la última selfie que el fallecido productor compartió en sus redes sociales.

El productor también era conocido en redes sociales, donde tenía más de 11 mil seguidores, gracias a que solía compatir consejos para todos aquellos que buscaban una vida más saludable. “Cuando me comprometí a ser inuencer es porque tengo tanto que transmitirle, tanto que enseñarle a la gente a través de las redes, soy empresario, director artístico, papá, hijo, esposo, amigo, soy fitness coach, vaquero; tengo tanto que ofrecerles que de alguna manera me interesa que su mentalidad cambie, que se den cuenta que no hay límites en la vida”, compartió en uno de post, manteniendo un estado de ánimo siempre positivo e intentando contagiar a sus followers de esa energía.

Andrés Arreola era conocido por haber trabajado en empresas como Televisa y Estrella TV, en producciones como la bioserie Jenni: La Vida de Una Diva y el filme Un Sentimiento Honesto en el Calabozo del Olvido, la última película protagonizada por la fallecida actriz Edith González. Le sobreviven su esposa y cuatro hijos. Descanse en paz.