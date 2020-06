Sia cumple el sueño de una mexicana que lucha contra el cáncer

E​lla es Rebeca Godoy, la mexicana que cumple con una lista de deseos finales, y que gracias a Sia, grabará una de sus canciones en una versión al piano. La arquitecta de 34 años decidió que no se trataría más el cáncer de mama en etapa avanzada que padece desde hace algunos años, y en cambio disfrutaría de sus últimos momentos de vida. “De todos los seis médicos que he consultado, cinco ya me dijeron: ‘Detente, disfruta la vida’”, con los sentimientos a flor de piel, Rebeca se sinceró durante un video publicado en sus redes sociales, donde, además, contó sobre una lista de cosas que le gustaría hacer antes de morir.

Entre risas, nervios, llanto y bromas Rebeca contó en el video: “En el número cinco, quiero grabar una canción de Sia que es mi cantante favorita, va a ser una canción de sólo y piano. Mi intención es pedirle permiso a Sia, me tiene que ayudar.”, comenzó diciendo la arquitecta, para continuar agregando una noble causa detrás de esta petición: “Quiero pedirle a ella que nos deje subirlo a Youtube, porque me gustaría que lo que se monetice en este video se done a la investigación del cáncer de mama”, expresó Rebeca en clip.

Lo inimaginable sucedió antes de lo previsto, cuando Sia, la​ ​cantante popular por su cabellera rubia en el rostro, le respondió a Rebeca a través de un Tweet en el cual se puede leer: “Rebeca Godoy, tienes toda mi autorización para grabar e intentar monetizar cualquiera de mis canciones. Siento mucho por lo que estás pasando. Te quiero, y en este caso, haz lo que necesites”, escribió la australiana. La reacción de Godoy al ver la respuesta positiva por parte de su cantante favorita no tiene precio.

La historia de la mexicana ha ganado gran popularidad en las redes, gracias al noble gesto que la cantante ha tenido. Con un segundo un tweet Rebeca publicó el video de su reacción y agradeció por la respuesta, para lo que Sia no dudo en retwitearlo diciendo: “El honor es absolutamente mío. Les mando a ti y a tu familia mucho amor”. Rebeca podrá pronto quitar un punto más en su lista, sin embargo, en sus actividades aún quedan algunas muy interesantes y también simpáticas cómo: ilustrar un libro, tener una sesión de fotos al más puro estilo ‘Britney Spears’, y sin duda dos de las más especiales: casarse por la iglesia y vivir el resto de sus días con su familia.​