El fin de una era, ha fallecido la última hermana de John F. Kennedy

Jean Kennedy Smith, la última hermana sobreviviente del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, falleció a los 92 años en Manhattan. Con esta pérdida se marca, oficialmente, el fin de la era Camelot, en la que los Kennedy fueron el epítome de la aristocracia estadounidense. Jean, fue la octava de nueve hermanos, de los que la gran mayoría murió de forma trágica en el momento cúspide de su vida. La hermana menor del exmandatario estuvo casada con Stephen Edward Smith, quien pasó de ser el consejero financiero de la familia, al jefe del equipo de la Casa Blanca, con quien tuvo cuatro hijos.

El fallecimiento de la exembajadora de Estados Unidos en Irlanda fue confirmado por una de sus cuatro hijos al New York Times. “Vivió una vida maravillosa. Era tan generosa y tenía un corazón gentil”, dijo su hija Kym a People tras su fallecimiento.

A pesar de haber pertenecido a la familia más conocida de su país y de haber llevado un cargo diplomático, Jean siempre dejó claro que su infancia no fue nada excepcional. En su biografía The Nine of Us hizo referencia al hecho, de que ella nunca vio a sus hermanos como personalidades extraordinarias, sino como sus compañeros de juegos. “Para mí, siempre hubo alguien con quien jugar o con quien hablar a la vuelta de la esquina, afuera en el pórtico o en el cuarte de al lado. Nunca me sentí sola”, escribía.

Jean en la política

Sorprendentemente, Jean no fue embajadora en el período presidencial de su hermano, sino que varias décadas después, fue el Presidente Clinton quien la envió a Irlanda, pues la consideraba ‘tan irlandesa como una estadounidense puede ser’. Su entrega al puesto fue tal, que tuvo un papel importante en el proceso de paz con Irlanda del Norte, a pesar de que su intervención fue muy criticada en el momento. Su labor fue reconocida en el 2011 por el Presidente Obama con la codiciada Medal of Freedom. También es recordada por haber fundado el programa Very Special Arts, para artistas con discapacidades físicas o intelectuales.

A pesar de que su familia siempre estuvo íntimamente ligada con la política, Jane fue la primera mujer Kennedy en adentrarse en este mundo, pasos que siguió su sobrina Caroline, hija de John F. Kennedy, quien fue la embajadora de aquel país en Japón durante la administración de Obama. Se dice que fue Jean quien presentó a su hermano con Jacqueline Kennedy, convirtiéndose en el enlace entre sus distintos hermanos y sus esposas.

