Después de 24 días sin casos, Nueva Zelanda reporta que dos turistas han dado positivo a coronavirus

A lo largo de la pandemia, Nueva Zelanda ha sido uno de los países más cuidadosos y exitosos al contener los contagios. Tanto, que lograron tener 24 días sin ningún caso en lo que fue declarado como una gran victoria sobre el coronavirus. Desgraciadamente, la buena racha se ha visto empañada por la llegada de dos viajeras desde Gran Bretaña que han dado positivo a COVID-19. Esta situación ha hecho que Nueva Zelanda recalcara, una vez más, la importancia de las estrictas medidas en las fronteras que de momento solo dejan entrar a ciudadanos y residentes.

Aunque no se sabe si se trata de neozelandesas que viven en el extranjero, se sabe que las mujeres llegaron de Londres el 7 de junio y realizaron el viaje para poder visitar a un familiar que se encontraba muy grave. A pesar de que como en la mayoría de los países se pide una cuarentena de 14 días para los viajeros que llegan del extranjero, las mujeres recibieron un permiso especial de salir tras solo 6 días, pues su familiar -al parecer, uno de sus padres- falleció y querían estar con otro familiar en esos difíciles momentos. Fue así que en lo que se conoce como un ‘permiso de compasión’ se les permitió manejar a Wellington sin que se les hiciera una prueba en el hotel donde se hospedaban.

Los pasajeros de los vuelos que tomaron y el equipo del hotel en el que estaban realizando la cuarentena en Auckland están siendo localizados para evitar un brote, además de que se están revisando las cámaras de seguridad para ver si alguien más debería ser alertado. El director general de salud, Ashley Bloomfield, declaró que las mujeres no tuvieron contacto con nadie en el viaje y que siguieron rigurosamente las instrucciones que se les dieron. De momento, se encuentran en casa de su familiar -quien también está siendo analizado-, en cuarentena por los próximos 14 días y el funeral de su padre será atrasado hasta que ellas puedan salir del aislamiento.

El misterio en este momento es cuándo se contagiaron, pues en Londres su familia no ha presentado síntomas y solo una de ellas tuvo ligeros malestares que atribuyó a una condición previa a su llegada a este país. Las mujeres reportan que no se les hicieron pruebas en Reino Unido, por lo que no se sabe si en alguno de los aeropuertos en los que estuvieron se dio el contagio. De hecho, las complicaciones para encontrar vuelos directos en estos momentos hicieron que tuvieran que viajar, Londres-Brisbane vía Catar antes de poder hacer una conexión a Nueva Zelanda.

La Primer Ministro y su opinión

La Primer Ministro, Jacinda Ardern, criticó el manejo de esta situación, pues si bien, dice que es correcto haberlas dejado poder salir para estar con su familia la forma en la que se les realizaron las pruebas no fue la adecuada. “Mientras, por supuesto, estamos revisando exactamente qué pasó en estas circunstancias, porque no se pueden repetir, también hemos dirigido al director general de salud a suspender los permisos de compasión…Hay ocho millones alrededor del mundo. Todavía tenemos a neozelandeses volviendo a casa. Lo que esto prueba es la importancia de un sistema riguroso en nuestra frontera y que tenemos que seguir siendo, muy, muy cuidadosos con cómo lo manejamos y el acercamiento cuidadoso que hemos seguido teniendo como gobierno”.

A pesar de ser reconocido en el mundo por su buen manejo de esta crisis, el gobierno de Nueva Zelanda ha sido claro en decir que esta crisis no se ha acabado y que no relajarán sus medidas en el futuro cercano.