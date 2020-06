Exparticipante de Miss Universo cuenta su inspiradora historia: 'Tendrán que quitarme mi pie izquierdo'

Desde hace unas semanas, el nombre de Daniella Álvarez, Miss Colombia 2011, ha comenzado a acaparar los titulares de los medios de comunicación, gracias a su inspiradora historia. Y es que la también presentadora de televisión comenzó a registrar en redes sociales su lucha en contra de una extraña condición médica que padece y que incluso la ha llevado a tomar una difícil decisión con su cuerpo: perder una de sus extremidades con la finalidad de tener una vida funcional.

A través de su perfil de Instagram, la colombiana ha compartido con todos sus seguidores el proceso al que se ha enfrentado. Si bien, la misma Daniella ha explicado que en un inicio entró al quirófano por una intervención muy sencilla, todo se fue complicando poco a poco. “Inicialmente vine por una operación que supuestamente iba a ser sencilla, era retirarme una masita muy pequeña como una moneda de 200 pesos colombianos que tenía en mi abdomen, pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos, en ese momento cuando me fueron a retirar la masita mi aorta de cerró”, explicó la también actriz en el clip.

Daniella continuó explicando que debido a esta reacción, tuvo que someterse nuevamente a cirugía para reconstruirle la aorta y permitir el paso de la sangre a sus extremidades, sin embargo no funcionó. Álvarez entró nuevamente al quirófano y aunque en esta ocasión la cirugía fue un éxito, el daño causado anteriormente fue irreversible, por lo que tuvo que tomar una decisión determinante. "Tuve una tercera operación donde la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia desde la parte de mi ombligo hasta los pies. Debido a esta situación, tendré mi última operación, donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo", señaló.

La colombiana dijo que tomó la decisión pensando en tener una vida funcional, por lo que la amputación de su pie izquierdo era la mejor opción para su caso. "Podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional. Tomé la decisión de tener un pie funcional, una prótesis que me deje bailar, correr, (andar en) bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan”, dijo.

Firme con su decisión, la reina de belleza y participante de Miss Universo en 2012 se sometió a la complicada cirugía este fin de semana. Mostrando su entereza y confianza en sí misma, compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver en plena recuperación y rodeada del cariño de sus seres queridos. Junto a las imágenes, la actriz ha compartido un emotivo e inspirador mensaje. “Quiero compartir con ustedes mi nueva versión: amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Se que de la mano de Dios todo lo lograré. ‘Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar’. ¡Vamos para adelante!”, escribió.