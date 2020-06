Revelan la razón por la que el sospechoso habría sabido que Madeleine McCann estaba sola

Han pasado 13 años de la terrible desaparición de la niña británica Madeleine McCann mientras estaba de vacaciones con sus padres en Portugal. Sorprendentemente, ha tenido que pasar todo este tiempo para que surgiera una nueva línea de investigación en la que se ha dado a conocer que las autoridades tienen a un firme sospechoso detrás de este crimen. Ahora, se ha revelado la razón por la que Christian Brückner pudo haber sabido que la niña se encontraba sola con sus hermanos en el cuarto del hotel, mientras sus papás los iban a checar intermitentemente mientras cenaban en un lugar cercano a su habitación.

Fue el editor del periódico alemán Bild, Julian Reichelt, quien tocó el tema en su intervención en Good Morning Britain. Susanna Reid, conductora del mañanero británico comentó. “Se ha notado que la reservación de la cena de los McCann y sus amigos, en la agenda del staff (del restaurante de tapas) decía, ‘Se quieren sentar cerca de los departamentos porque quieren ir y venir a checar a los niños’”. A esto Julian respondió: “Éste es uno de los muy trágicos detalles de la investigación, porque de todo lo que podemos ver, los padres querían cuidar lo mejor posible a sus hijos y eso es lo que pudo haber llevado a esto”.

En otro avance, el fiscal alemán, Hans Christian Wolters, aseguró que hay evidencia de que Madeleine fue asesinada. “No tenemos información de que esté viva. Todas las indicaciones que tenemos de las que no te puedo decir, apuntan a que Madeleine está muerta. Tenemos cosas que no podemos comunicar que hablan de la teoría…No tenemos evidencia crucial del cuerpo de Madeleine McCann”, dijo en una entrevista con Sky News, “En este momento tampoco tenemos suficiente evidencia para un juicio en la corte, pero tenemos algunas evidencias de que el sospechoso lo hizo. Por eso necesitamos más información de la gente, especialmente en los lugares en los que ha vivido para que podamos enfocarnos en estos lugares específicamente y busquemos ahí a Madeleine”.