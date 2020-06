Tomorrowland sí se llevará a cabo pero, ¿cómo lo lograrán?

Buenas noticias para los amantes del festival de música electrónica más grande y famoso del mundo. Debido a la contingencia que se vive por el nuevo coronavirus, Tomorrowland no puede realizar su edición número 16 en un espacio físico, algo que no detuvo a sus creadores, quienes luego de continuar trabajando en secreto han encontrado la forma de celebrarlo. El esperado evento belga, fundado en 2005, se renueva y presenta por primera vez: ‘Tomorrowland Around the World’. Una versión digital e interactiva con efectos especiales y tecnología 3D, que harán de esta nueva edición, una experiencia muy similar a la que sus fanáticos ya están acostumbrados, es decir, llena de buena música y visuales de locura.

MÁS NOTICIAS CÓMO ÉSTA:

Cómo será el regreso de las ligas de futbol europeas a los estadios esta semana

Después de 10 años y 5 fallecimientos, se ha encontrado el tesoro de las Rocky Mountains

Tras varios días de arduo y discreto trabajo, Tomorrowland anunció que reunirá el próximo fin de semana del 25 y 26 de julio, a los mejores artistas de música electrónica y dance del mundo. Para ser testigo de la experiencia interactiva, necesitarás un pago/suscripción que costará 12,5 euros por un día y/o 20 euros por los dos días (es decir, entre $310 y $500 pesos mexicanos). Tomorrowland Around the World anunciará su line up el 15 de junio, mientras que, su venta de boletos estará disponible hasta el 18 de junio. La adquisición de esta entrada te permitirá reproducir el festival desde una computadora, smartphone o Tablet, además, se informó que el contenido podrás disfrutarlo durante una semana.

MÁS NOTICIAS CÓMO ÉSTA:

Irán es el primer país que reporta una segunda ola de contagios

Médicos cumplen la petición de su paciente de 60 años que pidió ver el mar tras vencer al coronavirus

Los abonados podrán sumergirse en un mundo de sensaciones además de la música, puesto que, tendrán acceso a una extensa propuesta de entretenimiento como: seminarios, juegos y talleres de estilo de vida, gastronomía y moda. Entre los detalles revelados, se ha logrado saber que, esta edición virtual contará con ocho escenarios con su propia programación artística y actuaciones en directo durante 10 horas por día, esto entre las 15:00 y 01:00 horas (Central European Summer Time, CEST). El evento realizado año con año, esperaba reunir en esta nueva edición a más de 400,000 asistentes, entre los fines de semana del 17 al 19 y del 24 al 26 de julio. Sin embargo, ahora se espera reunirlos desde sus casa para vivir la nueva experiencia virtual.