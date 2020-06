Después de 10 años y 5 fallecimientos, se ha encontrado el tesoro de las Rocky Mountains

Nadie lo esperaba, pero se logró. Tuvo que pasar una década y cinco personas murieron en el intento, pero por fin, alguien consiguió encontrar el famoso tesoro de las Rocky Mountains. Fue precisamente hace 10 años, cuando el excéntrico comerciante de arte Forrest Fenn ocultó en las famosas montañas un baúl de bronce lleno de monedas de oro y piedras preciosas con un valor de 1 millón de dólares (alrededor de 21.6 millones de pesos mexicanos). Fiel a su personalidad suspicaz, el hombre anunció la existencia del tesoro a través de su memoria, revelando un acertijo, que al resolverlo, te llevaría a encontrar el premio.

A lo largo de estos diez años, muchos pensaron que tenían oportunidad de poner sus manos sobre el preciado tesoro que tiene también algunas figuras pre Colombinas y figuras de jade chinas, pero el camino no era fácil. Desgraciadamente, cinco personas perdieron la vida en el camino y es que las montañas suelen ser traicioneras, debido a las inclemencias del clima en aquel lugar. Tuvo que pasar una década para que un explorador que ha querido mantenerse anónimo encontrara el preciado premio.

Según el Santa Fe New Mexican, Forrest anunció que el hombre que localizó el tesoro le envió una fotografía para verificar su hazaña. El excéntrico comerciante de arte también publicó en su página de internet: “Estaba bajo un cielo de estrella en la exuberante vegetación boscosa en las Rocky Mountains y no se había movido del lugar donde lo escondí hace más de 10 años. No conozco a la persona que lo encontró, pero el poema en mi libro lo guio al preciso lugar. Felicito a las miles de personas que participaron en la búsqueda y espero que continúen siendo impulsados por la promesa de otros descubrimientos. Así que, la búsqueda se ha acabado”.

Fenn tuvo esta particular idea en 1988 cuando fue diagnosticado con cáncer de riñón y le dieron únicamente 20% de probabilidades de sobrevivir. Fue hasta el 2010 cuando en su autobiografía, The Thrill of the Chase (La emoción de la persecución), publicó un poema en donde se daban todas las pistas para encontrar el tesoro. Aunque pareciera fácil, la realidad es que miles fallaron en el intento y por lo menos cinco personas perdieron la vida, el último, en marzo pasado.