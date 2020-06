Médicos cumplen la petición de su paciente de 60 años que pidió ver el mar tras vencer al coronavirus

Aunque la emergencia sanitaria que enfrenta el mundo, debido a los brotes masivos del nuevo coronavirus, ha traído consigo noticias que quizás nadie hubiera querido escuchar o conocer. Sin embargo, también nos ha dejado un sinfín de historias que nos llenan de esperanza, haciéndonos saber que no todo está perdido y que la batalla en contra de esta pandemia se puede ganar. Tal es el caso de un hombre de 60 años, que tras pasar dos meses en terapia intensiva luchando en contra del Covid-19, enfermedad causada por este virus, por fin ha logrado vencerla, por lo que ha hecho una especial petición a sus médicos a la que no han podido decirle que no.

A través de redes sociales, el Hospital del Mar de Barcelona, España, compartió con sus seguidores la historia de su paciente, del que no revelaron su identidad, contando que les pidió poder contemplar el mar de cerca y así celebrar su recuperación. Los médicos del hombre accedieron a su petición y aún en su cama hospitalaria, lo llevaron hasta un muelle donde pudo volver a respirar el aire fresco y admirar la inmensidad del océano.

Por fortuna, el momento quedó registrado en fotografías que el mismo hospital ha compartido en sus redes sociales y que de inmediato se han vuelto virales, dándole la vuelta al mundo y conmoviendo a miles con la historia detrás de las emotivas fotografías. "¡Por supuesto que saldremos! Y volveremos a mirar el mar con nuestros pacientes. Dos meses de ingreso al hospital y primera salida para disfrutar del sol y el viento", escribió el hospital junto a las comentadas postales.

Para poder cumplir con la petición, los médicos tuvieron que asegurarse de que su paciente estaba libre de coronavirus, aplicándole las respectivos pruebas confirmatorias, dando como resultado negativo, lo que significaba que estaba fuera de peligro y listo para comenzar su franca recuperación, algo que los mismos doctores han considerado un verdadero milagro.

Tras unas semanas muy duras, España ha comenzado a recuperarse del duro golpe que recibió al convertirse por en el epicentro de la pandemia a nivel mundial. De hecho, los profesionales del Hospital del Mar revelaron a OK Diario que tras haber controlado la emergencia, el número de pacientes que se encuentran en sus instalaciones por Covid-19 ha reducido dramáticamente, por lo que se encuentran optimistas al respecto.