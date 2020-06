Irán es el primer país que reporta una segunda ola de contagios

A principios de abril, Irán realizó algunas reaperturas en las que todo apuntaba a que las cosas mejoraban poco a poco. Desgraciadamente, los últimos días comenzaron a cambiar, luego de que, a principios del mes existiera un día con casi 3,000 casos de contagio registrados, lo que alertó a la nación de Medio Oriente sobre una posible segunda ola. Hoy, Irán se ha convertido en el primer país del mundo en confirmar que se enfrenta a una segunda ola de infecciones por coronavirus, después de haber ido finalizado su cuarentena.

Este miércoles, la nación de Medio Oriente registró un récord de 3,574 casos, cifra que a superado a su peor día desde que la pandemia comenzó, pues su momento de mayor crisis había sido el pasado 30 de marzo al confirmar 3,186 casos en menos de 24 horas. El pasado fin de semana, el país islámico inició con su plan de flexibilización en cuanto a las reaperturas de gimnasios y oficinas públicas se trataba, y a nada de cumplir una semana, el país ya ha registrado tres días consecutivos de más de 3 mil casos.

Ante este hecho, funcionarios de salud iraníes han argumentado que esta ‘comentada segunda ola’ en realidad podría ser el resultado de mejores pruebas y registros de datos, pues según los mandatarios durante la primera vez que el virus atacó al país surgieron algunas dudas sobre la precisión de los datos. Esta teoría podría confirmarse parcialmente en cuanto a que, el número de muertes diarias no ha ido en aumento como el total de infecciones. Según la agencia de noticias estatal IRNA, el pasado miércoles se registraron menos de 60 fallecidos.

Aunque las cifras de muertos no han aumentado como los casos de contagio, los números rojos sí han preocupado a Hassan Rouhani, presidente de Irán, quien se ha pronunciado: “Si en alguna parte del país las advertencias no se toman en serio y, Dios no lo quiera, el brote de la enfermedad vuelve a aumentar, las autoridades tendrán que volver a imponer restricciones”, contundente continuó diciendo: "Esto creará problemas para la vida cotidiana de los ciudadanos y también traerá graves daños económicos a la sociedad". Ante este anuncio, Saeed Namaki, el ministro de salud, quiso sumarse expresando: "El brote aún no ha terminado y en cualquier momento puede volver más fuerte que antes. Si nuestra gente no respeta los protocolos de salud ... debemos prepararnos para la peor situación", finalizó el mandatario de salud.

Una encuesta aplicada por el ministerio de salud mostró que solo el 40% de los iraníes cree en seguir las recomendaciones del distanciamiento social, en comparación con el 90% del brote anterior. En cuanto al autoaislamiento ahora es del 32% en comparación con el 86%. Varios países han reportado posibles segundos brotes, sin embargo, Irán es el único en reportar un aumento constante y sostenido después de una caída inicial.