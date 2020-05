¿Te imaginas que tu tercera cita se convierta en una cuarentena de más de dos meses en otro país?

El amor en tiempos de COVID-19 ha traído muchas sorpresas. Mientras aplicaciones de encontrar pareja como Bumble, reportan que la gente está buscando conexiones más profundas que antes, y Tinder regaló un mes sin fronteras a sus usuarios para conocer gente de todo el mundo, hay quienes han tenido experiencias extremas de primera mano. Ese es el caso de Matt y Khani, quienes decidieron en su tercera cita hacer un breve viaje a Costa Rica, sin imaginar que comenzaría la pandemia y se quedarían en cuarentena juntos en un lugar desconocido.

Matt Richards, de 31 años, y Khani Lee de 29 se conocieron en febrero a través de la app de ligue Hinge. Originarios de Nueva York, decidieron aventurarse en su tercera cita a realizar un viaje de una semana a Costa Rica. Quién les diría que 71 días después seguirían juntos y pasando la cuarentena en otro país, debido a las restricciones de viaje que se desataron por la crisis sanitaria.

Matt, quien trabaja en la industria cinematográfica, escribió en su cuenta de Instagram hace un mes: “La cara de cuando has estado en el extranjero 6 semanas y todavía no sabes cuándo vas a volver a casa…Espero que todos estén a salvo, saludables y felices”. Ante las preguntas de sus seguidores, fue que el joven explicó su situación: “Día 67 en Costa Rica. Como todo mundo me ha estado preguntando con quién estoy en cuarentena en Costa Rica todo este tiempo…les presento a Khani. Normalmente no comparto cosas como esta pero estos no son tiempos normales. Afortunado de estar atorado con alguien como ella. ¡Esperamos volver pronto!”.

“En nuestras primeras dos citas nos fue realmente bien…nos sentimos aventureros. Empezó como una broma y después yo lo hice más grande y compré dos boletos redondos a Costa Rica”, contó Matt a PageSix, sobre cómo empezó esta historia. “No le dije a nadie. Le dije a mi mamá que estaba tomando un vuelo y mi papá ni siquiera sabe de Matt”, dijo Khani en esta entrevista.

Sorprendentemente, éste no es el único caso de este tipo. Alrededor del mundo han surgido varias historias similares, incluso entre famosos que acababan de comenzar su relación cuando las restricciones les incitaron a pasar la cuarentena juntos. Eso sí, nadie puede negar que esa es una forma efectiva de conocer a alguien.