El caso de George Floyd que ha escandalizado a Estados Unidos

Hace apenas unas semanas, el asesinato de Ahmaud Arbery cubría los titulares, pero un nuevo ataque a un hombre afroamericano ha provocado la indignación del mundo. En esta ocasión se trata de George Floyd, un hombre de 46 años, que murió durante un arresto en Minneapolis. El exguardia de seguridad fue detenido al salir de una tienda, supuestamente, cuando se notó que el billete de 20 dólares con el que pagó era falso. Con una fuerza desmedida, se realizó el arresto, del que el video ha dado la vuelta al mundo. En él, se le ve decir claramente que no puede respirar al tener a un agente hincado sobre su cuello, pero sus súplicas no lograron que los policías se detuvieran, y desgraciadamente, Floyd perdió la vida.

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, ha dicho que cree que si Floyd hubiera sido blanco, estaría vivo todavía. “Los hechos que he visto, que son mínimos, ciertamente me hacen pensar que la raza estuvo involucrada”, dijo. Y es que este caso ha desatado una ola de testimonios en las redes sociales, en los que la comunidad afroamericana, una vez más, levanta la voz para compartir cómo viven amedrentados y amenazados únicamente por el color de su piel. Jóvenes afroamericanos han compartido cómo sienten miedo, incluso de las autoridades, a pesar de no haber infringido la ley, pues como más de uno ha escrito, la gente ‘solo ve el color’, no su condición de personas.

Se sabe que Floyd murió en el hospital después de 8 minutos de tener a un agente con su rodilla sobre su cuello, lo que ha indignado al mundo. El alcalde ha sido claro sobre esto: “No soy un fiscal, pero déjenme ser claro. El oficial que hizo el arresto, mató a alguien”. Este caso ha provocado intensas movilizaciones alrededor de todo Estados Unidos y todo tipo de personalidades han alzado la voz para demostrar su indignación. Ante esto, todos los policías involucrados han sido retirados de su cargo y el FBI está realizando una investigación, ante las peticiones de que el oficial que se hincó sobre él sea detenido.

“Como lo he dicho antes, nos están cazando”, escribió LeBron James en sus redes sociales, mientras que muchos han retomado la frase de hace algunos años de Will Smith: “El racismo no está empeorando, solo es que ahora lo están grabando”.