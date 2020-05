Qué ha provocado la discusión pública entre Elon Musk y su suegra

Si hay alguien que sabe dar de qué hablar, ese es Elon Musk. Si apenas hace unos días era noticia por el nacimiento de su hijo con la cantante Grimes, y después por el exótico nombre que eligieron para el bebé; ahora la vida familiar del empresario sigue dando de qué hablar. Mientras el fundador de Tesla se encuentra enfrascado en una lucha contra el gobierno de California por la reapertura de su fábrica ante la pandemia, Elon ha protagonizado una discusión en Twitter con nada más y nada menos que su suegra. Sandy Garossino, madre de Grimes, tomó sus redes sociales para poner un algo a los mensajes del padre de su nieto, en un par de publicaciones que han sido borradas desde entonces.

Es bien sabido que Musk tiene una afinidad por enviar mensajes polémicos en Twitter y por tener constante interacción con sus seguidores, por lo que a nadie sorprendió que uno de sus mensajes de este fin de semana levantara la polémica. Elon escribió simplemente: “Toma la pastilla roja”, haciendo referencia a la película The Matrix, en donde Morfeo le ofrece al protagonista, Neo, entre una pastilla roja y una azul. La disyuntiva es que la azul, simplemente le dejará creer lo que él quiera al despertar en su cama, mientras si toma la roja, permanecerá en la Matrix.

Hasta ahí todo bien, el problema es que recientemente, el mensaje se ha usado en un meme de la derecha extrema, así como de los activistas por los derechos de los hombres, lo que no cayó nada bien entre algunos de sus seguidores, incluyendo a su suegra. Aunque Sandy no etiquetó a su yerno, escribió en un mensaje que ya ha desaparecido: “Si tu pareja pasó por un difícil embarazo y parto en las últimas dos semanas, y tienes más de 16 años, ¿estarías promoviendo las tonterías de los activistas de los derechos de los hombres en Twitter ahora?”.

Pero eso no fue todo, cuando alguien le apuntó a Musk que tenía un bebé de 3 semanas, que mejor se alejara de los broflakes (término que se usa para describir a los hombres blancos privilegiados que buscan aún más derechos de los que ya gozan), Sandy respondió que el bebé ni siquiera tiene 2 semanas. Y como si eso no fuera suficiente, se sabe que Sandy retuiteó un mensaje por la reapertura de la fábrica de Tesla en la que se apuntaba a que Musk debía ser arrestado por no seguir el confinamiento.

