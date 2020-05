En Estados Unidos Los Ángeles, la primera ciudad que anuncia que reabrirá hasta agosto Mientras las autoridades advierten que hasta que no haya una cura no abrirá completamente

En estas últimas semanas, distintas ciudades europeas han comenzado sus primeras fases de reapertura durante la pandemia. Pero con las alarmas encendidas por los rebrotes en algunas ciudades como Seúl, en Corea del Sur, y Wuhan en China, todas las decisiones se están tomando con extrema precaución. Es así que, de este lado del mundo, en Estados Unidos, Los Ángeles se ha convertido en la primera ciudad en anunciar que no comenzará a reabrir la cuarentena por coronavirus sino hasta agosto. Si esto ya llamaba la atención del mundo, la declaración de esta mañana de las autoridades, apuntando que hasta que no haya una cura no habrá una reapertura total de la ciudad californiana, ha dejado claro que todavía queda lejana la solución a lo que está sucediendo.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los rebrotes en Corea del Sur levantan todas las alarmas

En los países que ha comenzado la fase de reapertura, ¿cómo ha sido el regreso a la ‘normalidad’?

Con 1,613 fallecimientos solamente en Los Ángeles y 33,180 casos en California, la tarde de ayer las autoridades sanitarias anunciaron que no comenzarían la fase de apertura sino hasta agosto. La Directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, anunció que serían necesarios tres meses más de cuarentena. Ante las impresiones que se tuvieron por estas declaraciones, esta mañana se entrevistó al Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti en Good Morning America, quien no solamente confirmó esto, sino que aseguró que hasta que no haya una cura, no habrá una apertura total de la ciudad. Aunque en un inicio parecía que Garcetti restaba importancia a las declaraciones de Ferrer, afirmando que se refería únicamente al uso de cubrebocas y a la sana distancia, más no a la cuarentena, el alcalde alarmó a los angelinos al asegurar que sin cura no habría reapertura total.

La preocupación viene de que los expertos aseguran que falta tiempo para tener una cura. Mientras se anticipaba que una vacuna tardaría alrededor de un año, Bill Gates -quien ha estado especialmente involucrado en esta pandemia- ha apuntado a que históricamente no se ha desarrollado una vacuna efectiva en menos de 18 meses.

Se debe tomar en consideración que si California fuera un país, sería la 7° economía más grande del mundo, por lo que mantenerla detenida tendrá un gran impacto en las finanzas estadounidenses. En Los Ángeles, las manifestaciones para acabar con la cuarentena han llegado incluso a las afueras de la casa de Garcetti. “Pienso que tenemos que reconocer que no vamos a superar al COVID-19, vamos a tener que aprender a vivir con él”, dijo el alcalde en la entrevista.