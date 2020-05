El arresto del competidor de Ink Master Daniel Silva tras el fallecimiento del youtuber Corey La Barrie

La policía de Los Ángeles ha dado a conocer el arresto de Daniel Silva, competidor del reality show Ink Master, tras el fallecimiento del youtuber Corey La Barrie en un accidente automovilístico el pasado domingo, mientras celebraba su cumpleaños 25. Con 350,000 seguidores en YouTube, Corey era conocido por sus videos de bromas y por sus constantes clips de anécdotas con sus roommates. El joven murió después de que su auto se impactara poco después de las 9:30 de la noche, en Valley Village en Los Ángeles.

Según han reportado medios estadounidenses, Silva se encontraba detrás del volante al momento del accidente y se sospecha que tenía altos niveles de alcohol después de haber estado de fiesta a lo largo del día. Tras el impacto, los dos fueron atendidos en una ambulancia, mientras que el Corey fue llevado al hospital en donde se determinaría que había muerto. “El conductor del McLaren salió del vehículo e intentó dejar la escena pero fue detenido por ciudadanos que se acercaron a dar ayuda”, dijo la Policía de Los Ángeles en una conferencia de prensa.

La familia de Corey confirmó el fallecimiento a través de las redes sociales y aparentemente, también apuntaron a la responsabilidad de Daniel. “Esto es algo que jamás pensé que me sentaría a escribir por un largo tiempo o lo que quisiera hacer ahora pero todos merecen saber que mi hermano, Corey, falleció la noche de ayer en un accidente automovilístico con su amigo borracho manejando…esto es lo más difícil que he tenido que hacer y no (sé) como se supone que debo hacerlo sin ti. Ya te extraño mucho, no es justo. Gracias por haber sido el mejor hermano mayor que pude haber deseado. Te amo tanto. La vida nunca va a ser la misma sin ti. PD: Salúdame al abuelo y a la abuela. Te amo”, escribió en Instagram su hermano Jarrad desde Australia.

A lo largo del sábado, Corey había documentado su cumpleaños a través de sus redes sociales y su último video e YouTube, que anunciaba sería borrado en 24 horas, apuntaba a que estaría haciendo streaming de su festejo.