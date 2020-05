El indignante asesinato en Georgia que ha llevado a los famosos a exigir justicia

Si sigues a alguna estrella de Hollywood en redes sociales es posible que hayas visto la publicación de la imagen de un joven afroamericano pidiendo justicia por su asesinato. El caso de Ahmaud Arbery ha escandalizado a Estados Unidos y su historia se conoce poco a poco gracias a la relevancia que la campaña en su honor ha tomado en los últimos días. Fue el 23 de febrero, cuando el joven de 25 años se encontraba ejercitándose, que un par de hombres lo corretearon, tras bajarse de su camioneta, y con un rifle le dispararon. El joven corredor no iba armado, ni era una amenaza en un caso que ha indignado a miles.

Se ha sabido a través de un video que corre por las redes sociales, que los hombres blancos que atacaron al joven sin ninguna razón aparente, supuestamente son Gregory McMichael, de 64 años, y su hijo, Travis, de 34. El primero, un expolicía, posición que se dice, ha dificultado el caso. Y es que de tres fiscales por los que ha pasado el caso, dos han renunciado por su relación con McMichael. El tercero, ha pasado el caso al Gran Jurado, lo que significa que podrían pasar meses antes de que haya un arresto, pues todas las acciones están paradas por el coronavirus.

Hasta esta tarde nadie habíasido arrestado, hasta que hace unos momentos se anunció de última hora que los dos sospechosos fueron detenidos y que mañana se dará una conferencia de prensa. Se sabe que ambos dijeron a las autoridades que creían que se trataba de un sospechoso -en aquel estado los arrestos civiles están permitidos-, pero la realidad es que esto sucedió a plena luz del día cuando el joven deportista simplemente había salido a correr. “Pienso que no se ha hecho ningún arresto por el título que él tenía como un policía retirado. No sienten que haya hecho nada malo porque era uno de ellos”, dijo la madre del muchacho en Good Morning America, asegurando que no cree ser capaz de ver el video.

Aunque esto sucedió a finales de febrero, el caso no cobró mucha relevancia sino hasta que esta semana, se filtró el video a través de las redes sociales. Por ahora, la policía no ha confirmado la autenticidad del clip, pero la indignación que ha venido con él ha llevado a personalidades como Lebron James y Joe Biden a alzar la voz. Una petición de justicia en Change.org tiene alrededor de 194,000 firmas, pero este número simplemente subirá gracias a la exposición que se le está dando.