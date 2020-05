Nueva York advierte que podría no reabrir completamente sino hasta septiembre

Si ayer algunas calles europeas regalaban imágenes de esperanza con las primeras medidas de apertura en países como Italia, Francia y España, en Estados Unidos el panorama todavía es complicado. Nueva York, el estado más afectado hasta el momento por el coronavirus, no ve todavía el final y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio ha advertido que no se espera tener una reapertura total sino hasta septiembre. Eso sí, a pesar de las declaraciones de De Blasio, la decisión final recae en el gobernador del estado, Andrew Cuomo, aunque él también declaró esta mañana que no está dispuesto a poner la economía por encima de la vida de sus habitantes. Por su parte, Donald Trump ha dado a conocer que hará campaña y promoverá la reapertura, aunque como ha quedado claro ya, esa decisión no recae en él sino en los gobernadores de cada estado.

A pesar de que hasta el momento, la fecha que se ha anunciado para una posible reapertura en Nueva York es el 15 de mayo, la noche del lunes, Bill de Blasio anunció que él no ve una reapertura total sino hasta septiembre, incluso cuando el número de muertes y contagios fuera a la baja. Y es que hay que recordar que la fecha de mediados de este mes está condicionada por el gobernador del estado a cumplir con siete requerimientos, que hasta el momento no se vislumbran.

¿Cuáles son? 14 días de descenso en las hospitalizaciones, 14 días de descensos en los casos en hospitales, 30 pruebas disponibles por cada 1,000 habitantes; estas tres se han cumplido ya; faltan: tener el 30% de camas de hospital disponibles, 30% de los sitios en cuidados intensivos disponibles, una baja en las hospitalizaciones que represente 2 por cada 100,000 habitantes, y 30 identificadores de la enfermedad por cada 100,000 habitantes.

Al igual que se ha hecho en otras ciudades, se esperaría que Nueva York fuera abriendo por fases, siendo los bares y los restaurantes los últimos. “Creo que justo ahora vamos por buen camino en lo que nos estamos enfocando más, que es en levantarnos y seguir delante de forma tan normal como se pueda, por el inicio de septiembre, cuando las escuelas comienzan, quiero ver a los colegios regresar fuerte. Quiero vernos haciendo la labor por los próximos meses para llegar a ese punto. También es un momento natural en el que la gente va regresando del verano, como teniendo todo para arrancar”, dijo De Blasio en Inside City Hall.

La decisión de Cuomo no será una sencilla considerando que un estudio realizado en la Gran Manzana apunta a que por lo menos el 25% de la ciudad estuvo expuesto al virus. En todo el estado ha habido 319 mil casos confirmados, y alrededor de 19,415 muertes.