El periodista que fue cachado con otra mujer en su participación en vivo en un programa

Bien dicen que eso de las videollamadas y el trabajo en casa están metiendo en problemas a más de uno. Pero si tú creías que los muchos que han sido descubiertos en shorts durante una conferencia laboral la llevan peor, piénsalo dos veces, pues hay un caso en España que ha desatado tremendo ‘culebrón’. Todo comenzó cuando el periodista Alfonso Merlos realizó una colaboración en directo en el programa en vivo Estado de Alarma. Hasta ahí todo bien, a pesar de que en el fondo se alcanzaba a ver una mujer que se cruzaba en la imagen. El problema es que desde su propia casa, su entonces novia, la conductora Marta López, estaba viéndolo todo.

En sus primeras declaraciones, Marta dijo a Semana que se trataba de una ‘situación muy desagradable’, pero la estocada final la dio al decir que sabía perfectamente quién era la mujer que se veía en la imagen y que como se sospechaba, no se trataba de ningún familiar. La pareja se había relacionado desde noviembre pasado y parecía que tenían una relación sólida. Ante esta situación, Alfonso también rompió el silencio para decir: "Se están contando bastantes cosas que no se corresponden con la realidad, no voy a hacer ninguna declaración, y voy a mantener silencio". Pero la cosa no quedaría ahí.

La mujer que aparecía en el video sería identificada como la joven periodista Alexia Rivas, quien también contó su parte en el programa Socialité. "Desde que comenzamos a tener una relación, a tener algo importante, mi casa es esta, trabajo desde aquí", dijo sin dejar lugar a dudas sobre la situación y dejó claro que de momento se encuentran conociéndose. Además, la chica explicó su aparición en el en vivo como un simple ‘error de cálculo’. La periodista dijo que llevan juntos tres semanas, pero que lo conoce desde hace cinco o seis años. "Cuando yo empiezo a conocer a esta persona, él ya está soltero", ha insistido.

De ahí ha venido lo que los medios españoles han bautizado como Merlos Place, haciendo referencia a la famosa serie. Por supuesto, no han faltado las imágenes de paparazzi que dejan ver juntos a Alfonso y Alexia desde principios de marzo. Por su parte, Marta no solo ha revelado que seguían con su relación al momento del comentado video, sino que hasta una llegada al altar estaba entre sus posibilidades antes de esto. Es por esto que las imágenes de marzo la han sorprendido tanto. "Quiero pedirte matrimonio esta semana, por si se acaba el mundo. O te veo, o me muero", ha desvelado que le escribió Merlos en la misma fecha en la que cenó con Alexia Rivas. Mientras tanto, Alexia ha apuntado a que confía en su pareja y ha pedido a través de un comunicado de sus abogados, respeto y que no se dé información que no ha sido contrastada con los hechos.

