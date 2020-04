Encuentran en Nueva York decenas de cuerpos en camiones de mudanza

Las tragedias derivadas de la pandemia no se han terminado. Esta mañana en Nueva York se localizaron decenas de cadáveres -que se calcula alcanzarán el centenar- de, al parecer, víctimas de COVID-19, que fueron apilados en camiones de mudanza. El hallazgo se dio a las afueras de una funeraria, que al parecer, no se pudo dar abasto ante la ola de fallecimientos que la zona ha sufrido en las últimas semanas. El aviso fue dado a través de los vecinos, quienes se quejaron de semanas de un olor extraño en el lugar.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La trágica muerte de una doctora de urgencias que luchaba contra el COVID en NY

El único país de la zona en no cerrar, Suecia, da a conocer sus cifras y no son alentadoras

Según ABC News, en cada uno de los dos camiones U-Haul sin refrigeración, se localizaron alrededor de 50 cuerpos apilados, a las afueras de la casa funeraria Andrew T. Cleckley, que se vio sobrepasada ante la cantidad de fallecimientos que se han registrado en las últimas semanas. El dueño le dijo a las autoridades que su congelador dejó de funcionar y tuvieron que buscar una alternativa, mientras podían incinerar y enterrar los cuerpos. Aunque no se levantaron cargos en su contra, el dueño de la funeraria se ha comprometido a tener un camión con refrigeración esta tarde para poder hacer un manejo adecuado de los cuerpos.

Los vecinos llamaron a las autoridades ante el olor que expedía el lugar, pero también, según reporta The New York Times, les llamó la atención la cantidad de cuerpos que vieron ser apilados en semanas recientes. Desgraciadamente, éste no es un caso aislado, pues el número de fallecimientos ha sobrepasado la capacidad de las casas funerarias de la zona. De hecho, las autoridades se vieron en necesidad de conseguir camiones con refrigeración para mantener los cadáveres previo a su incineración.

Hay que recordar que Nueva York ha sido una de las zonas de Estados Unidos más azotadas por este contagio, con 165 mil casos confirmados y 12,744 muertes. Más de la mitad de los 300,000 casos que hay en Estados Unidos, y también el porcentaje más alto de las 18,015 muertes que se han dado en el país. Ésta es la nación con más casos alrededor del mundo. A pesar de esto, las manifestaciones de quienes quieren acabar la cuarentena, no han parado.