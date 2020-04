El síndrome inflamatorio ligado al coronavirus que se ha presentado en niños en Estados Unidos y Europa

En los últimos días se han dado reportes, primero en Gran Bretaña, y más recientemente en Estados Unidos, de casos en niños de un síndrome inflamatorio ligado al coronavirus. Según ha explicado un médico experto a Reuters, en los casos -que alrededor del mundo han sido muy pocos-, los menores que han dado positivo a COVID-19 han presentado fiebre e inflamación. “En este momento estamos empezando a intentar comprender qué representa”, explicó el Dr. Mark Gorelik a la agencia de noticias.

En Estados Unidos se han dado en tres niños de entre 6 meses y 8 años de edad, que han recibido tratamiento en el Columbia University Medical Center de Nueva York. Entre ellos, uno ha sido dado de alta, otro se encuentra en cuidados intensivos y el último se encuentra en estado crítico. El Dr. Gorelik, inmunólogo y reumatólogo, ha dicho que se ha pensado que los casos son similares a la enfermedad de Kawasaki, que consiste en un trastorno que produce inflamación en las paredes de algunos vasos sanguíneos del cuerpo, pero determinó que aunque los síntomas son muy similares, los niños no tenían esta enfermedad.

Según The New York Times, los médicos, en sus primeras conclusiones apuntan, a que en estos casos el coronavirus se ha presentado en dos fases. Iniciando con la infección y en la respuesta del sistema inmune se ha dado esta inflamación particular. “Parece que una semana o dos después, puedes tener al sistema inmune respondiendo de forma muy desorganizada”, dijo Gorelik. Todo apunta a que es una sobrerreacción del cuerpo a la infección. Mientras que investigadores en Los Ángeles no logran definir si van de la mano o ha sido una coincidencia la reacción del cuerpo y el diagnóstico de la enfermedad.

La publicación estadounidense apunta a que esta situación se ha replicado en algunos cuantos casos en Italia, mientras el Dailymail lo reporta en Gran Bretaña y España. En Reino Unido se han localizado 20 casos -todos en menores de 5 años- según el tabloide a pesar de la renuencia de las autoridades de revelar la cifra, en los que el daño en el corazón y los pulmones ha sido mayor. Estos reportes van de la mano con la alerta de la Britain’s Pediatric Intensive Care Society del incremento en las últimas tres semanas de niños con una ‘inflamación multisistema que ha requerido cuidados intensivos’. Según el mensaje, algunos de las pacientes dieron positivo a la enfermedad mientras otros no. Un síntoma común entre todos ha sido el dolor de estómago por la inflamación en esta zona.