A diferencia de sus países vecinos El único país de la zona en no cerrar, Suecia, da a conocer sus cifras y no son alentadoras Las cifras dan la tasa de mortalidad más alta en los últimos 20 años

El caso de Suecia ante la pandemia ha llamado la atención. Usualmente autoridad en cuestiones de salud pública, a más de uno le ha sorprendido que a diferencia de sus vecinos nórdicos, Suecia haya decidido no seguir la cuarentena que ha guiado a la mayoría del mundo. Mientras que Europa comienza sus planes de apertura y algunos países superando la primera etapa, Suecia continúa con un acercamiento más relajado confiando en sus habitantes. Ante esto, se han dado a conocer sus cifras con respecto al coronavirus, y los números no son nada alentadores. Con 2,505 muertes totales -incluyendo cualquier causa, no solo el coronavirus- en la segunda semana de abril, han registrado los siete días con mayor índice de mortalidad en los últimos 20 años, en lo que ya es considerada la semana con más muertes del siglo.

La Sweden’s National Board of Health and Welfare ha dado a conocer las cifras locales de la pandemia, según The Local. Entre el 6 y el 12 de abril murieron en promedio murieron 358 personas por día, y la semana del 13 al 19 de abril la cifra fue de 2,310 muertes. Lo que ha causado mayor conmoción es que éstas son cifras preliminares y según el estadista Tomas Johansson ha dicho a publicación sueca, la realidad podría ser mucho más alta. “Es importante aclarar que estas son estadísticas preliminares, y la tasa de mortalidad, especialmente en las semanas más recientes, aumentará”.

A diferencia de la mayoría de países europeos, Suecia ha caerrado las universidad, ha prohibido las reuniones mayores a 50 personas y han pedido a la gente que no haga viajes no esenciales, pero los gimnasios, restaurantes y bares siguen abiertos. Y aunque sus autoridades informan que la mayoría de los habitantes están cumpliendo con las recomendaciones, los números no son muy alentadores. Con apenas 10 millones de habitantes, según las cifras públicas del coronavirus, Suecia tiene 19,621 casos con 2,355 fallecimientos, lo que representa una tasa de mortalidad de alrededor del 12%, que al compararse con su vecino Dinamarca, que tiene una tasa de 4.9% es bastante significativa. Debe tenerse en cuenta quepor ejemplo, este lunes, su país fronterizo, Noruega, no reportó ningún caso.

A pesar de esto, la ministro del extranjero sueca ha dicho que todavía es pronto para juzgar el desempeño de su gobierno contra el COVID-19. De hecho, explicó que están en miras a tomar medidas más coercitivas, sobre todo después de que se tuvieran que cerrar cinco bares que no cumplían con el distanciamiento social. “Ha habido muchos malentendidos. Tenemos las mismas metas que casi todos los gobiernos…Y como hemos dicho siempre, estamos perfectamente listos para tomar medidas más coercitivas si la población no las sigue”, dijo Ann Linde según reporta The Guardian.

Según la embajadora de Suecia en Reino Unido, el propósito es la inmunidad de grupo, pero ante la advertencia de la OMS de que no hay pruebas de que se genere inmunidad ante este virus, esa meta se encuentra en el aire.