Bill Gates: ‘Esto es como una guerra mundial, pero todos estamos en el mismo bando’

El empresario Bill Gates ha sido uno de los hombres más involucrados en la pandemia por el coronavirus. Para nadie pasó desapercibido que desde 2017 advertía la posibilidad de que algo como esto sucediera y ahora, ante la crisis, ha buscado difundir lo que según años de análisis se debe hacer para salir de esto juntos. Por su puesto, no todo ha quedado en palabras, pues tanto él como su esposa Melinda han donado 45 mil millones de dólares para buscar una vacuna contra el COVID-19. Ha de decirse también que la pareja representa la segunda donación más grande para sostener la OMS, solamente detrás del gobierno de Estados Unidos, por lo que conocen los entretelones de lo que está sucediendo.

“La pandemia del coronavirus pone a la humanidad en contra del virus. El daño a la salud, riqueza y bienestar ya ha sido enorme. Esto es como una guerra mundial, excepto que en este caso, todos estamos en el mismo bando. Todos podemos trabajar juntos para aprender sobre la enfermedad y desarrollar herramientas para luchar contra ella. Veo que la innovación global es la clave para limitar el daño. Esto incluye innovación en las pruebas, tratamientos, vacunas y políticas para limitar el contagio mientras se minimiza el daño a economías y bienestar”, escribió en un extenso texto que compartió en su cuenta de Twitter.

El creador de Microsoft procedió a explicar cómo funciona la tasa de contagio y cómo fue que gracias a las medidas de aislamiento que se pudo evitar una desgracia ante los altos niveles de infección que tiene este virus en particular. “Es razonable para la gente preguntar si el cambio de conducta era necesario. Apabullantemente, la respuesta es sí. Puede haber algunas cuantas áreas en la que el número de casos pudo no haber tenido grandes números de infecciones y muertes, pero no había manera de saber por adelantado cuáles áreas serían éstas. El cambio nos permitió evitar millones de muertes y una carga extrema de los hospitales, lo que también hubiera aumentado las muertes por otras causas”, dice sobre el aislamiento.

Sobre la reapertura de los países, advierte que será paulatino y que mientras algunos países y sectores podrán ir regresando, otros tendrán que tomar más tiempo. Y en cuanto a la diferencia que se ha vivido entre las naciones, explica que las pruebas son clave: “La habilidad de hacer pruebas bien explica mucho en la variación. Es imposible vencer a un enemigo que no se puede ver. Así que hacer pruebas es crítico para controlar la enfermedad y empezar a reabrir la economía”.

En el extenso mensaje que se encuentra en la red, Bill plantea la posibilidad de que el coronavirus se vuelva anual y la necesidad de prepararnos para las medidas que se tendrán que tomar.