De salvar a su madre del tsunami a médico de emergencias, así ha crecido el niño de ‘Lo Imposible’

Una serie de conmovedoras historias han comenzado a surgir en estos tiempos de coronavirus, pero sin duda, una que está tomando gran popularidad en todo el mundo, es la de ‘Lucas’, el niño de la entrañable cinta Lo Imposible; pues recordemos que hace algunos años, con tan solo 8, este niño logró salvar la vida de su mamá en el trágico tsunami del 2004. Hoy, convertido en un doctor, demuestra su gran corazón nuevamente y lo hace desde un hospital donde ayuda a salvar a cientos de personas que han contraído el virus del COVID-19.

El ahora doctor Álvarez Belón, sus dos hermanos y sus padres, se hicieron conocidos en todo el mundo hace algunos años con la película Lo imposible, luego de que el productor, Juan Antonio Bayona, llevara al cine su impactante historia de sobrevivencia al desastre natural vivido en el sudeste asiático, el aterrador tsunami en Tailandia. Años después, ‘Lucas’, como era llamado en la cinta, está colaborando en cuidados intensivos en un hospital de Reino unido, una lucha que está viviendo en primera línea.

Álvarez Belón, abrió su corazón y en una sensible entrevista contó a Antena 3 Noticias: “La del tsunami fue una experiencia única y desafortunada, un momento crucial que me hizo prometer que sería médico para ayudar a otros. Pareció casi lógico devolver hasta cierto punto esa deuda que se me quedó”, explicaba conmovido, para continuar diciendo: “Para mí es un privilegio estar ahora en esta posición, debo reconocer que hay días muy difíciles, debido a que existen tragedias muy grandes e historias muy duras”, contaba conmocionado.

El doctor Álvarez Belón, reconoció que se enfrenta a un nuevo momento crucial, pues en el hospital en el que trabaja, ahora mismo lucha cada día por salvar ya no solo la vida de pacientes desconocidos, sino también lucha por salvaguardar la salud de algunos médicos compañeros que han contraído el virus. “El equipo está muy unido, nos apoyamos todos todo el tiempo”, decía mientras explicaba que esto era lo que le daba las fuerzas para seguir adelante.

Muy positivo ante la nueva encrucijada a la que se enfrenta, el doctor Álvarez Belón quiso finalizar su entrevista diciendo: “Queda mucho trabajo por venir. Para nosotros es un privilegio poder seguir trabajando y saber que estamos haciendo una labor muy importante”, concluyó.