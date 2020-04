Bill Gates advierte de lo peligroso que es quitarle los fondos a la OMS

El enfrentamiento entre el gobierno de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud llegó a un punto de quiebre con el anuncio de Donald Trump de su decisión de retirarle los 500 millones de dólares de apoyo que tenía comprometidos. La determinación del mandatario viene de su opinión sobre el trato del organismo sobre la pandemia y la cercanía, que según él, se ha desarrollado con China -epicentro del contagio-, explicando que lo hace por ‘el rol que ha tenido en los malos manejos del contagio del coronavirus’. Ante esto, ha sido el empresario Bill Gates quien ha advertido de los problemas que esto traerá.

“Detener los fondos de la Organización Mundial de la Salud durante una crisis de salud mundial es tan peligroso como se escucha. Su trabajo es detener el contagio del COVID-19 y si esa labor se detiene, ninguna otra organización es capaz de reemplazarlos. El mundo necesita a la OMS ahora más que nunca”, escribió el creador de Microsoft en su cuenta de Twitter. Las palabras de Bill vienen de la mano de acciones, pues desde el 2018 la Gates Foundation es el segundo donador más grande de la organización solamente detrás del gobierno de Estados Unidos.

Gates no se encuentra solo en esta opinión, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la American Medical Association encabezan las críticas contra la decisión de Trump, apuntando a que esto no ayudará en nada al país y le han suplicado que reconsidere. Mientras tanto, la OMS se ha pronunciado ya durante la conferencia de prensa de esta mañana, cuando el director del organismo, Tedros Adhanom Grebreyesus -principal receptor de las críticas de Trump- dijo: “Lamentamos la decisión del Presidente de Estados Unidos de ordenar detener los fondos a la OMS”, apuntando a que no solo se trabaja con respecto al coronavirus, sino con todas las circunstancias médicas alrededor del mundo y que analizarán cómo se organizarán para que su labor no quede inconclusa.

Los 400-500 millones de dólares que la organización recibe de manos de Estados Unidos cada año, representan alrededor del 15% de su presupuesto total, a pesar de tratarse de su mayor aportador. Menos de 24 horas del anuncio de Trump, el director del Centers for Disease Control de Estados Unidos se ha referido a la OMS como un gran aliado y ha apuntado a que seguirán trabajando de la mano con el organismo.