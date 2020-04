Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU, ha dado positivo a coronavirus

El embajador de México ante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, ha confirmado, a través de una columna de opinión, que fue diagnosticado con COVID-19. Sin embargo, dijo que sus síntomas han sido leves y casi imperceptibles, por lo que se mantiene en aislamiento y trabajando desde casa.

A través de su colaboración con el diario El Universal, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habló de su estado de salud actual y cómo fue la evolución de su enfermedad. “Aunque estoy sano, tengo 68 años, que es un factor de riesgo. No obstante, mi evolución clínica ha sido muy benigna, prácticamente sin síntomas, como ocurre en 8 de cada 10 personas que contraen el virus”, explicó en su columna titulada El virus que llegó para quedarse, publicada la tarde del lunes 13 de abril.

El doctor y psiquiatra habló de los beneficios que le ha traído el confinamiento, al tiempo que informó que tanto su familia como su equipo de trabajo se encuentran bien de salud. “Trabajo a distancia y le he encontrado un enorme sentido a esta forma de seguir laboralmente activo. Escucho algo de música y puedo leer más. Me tranquiliza saber que mi familia y mis colaboradores están todos bien. Siempre guardamos sana distancia. Mi distancia de ellos ha sido física pero no social, estoy en constante comunicación con todos ellos. Menos aún me he distanciado afectivamente, al contrario, en todo caso ha habido una mayor cercanía”, dijo.

En su texto, también se refirió al estado de alerta en el que gran parte de la población vive actualmente debido a la pandemia, por lo que recomendó ser cautelosos ante sentimientos como el miedo y la incertidumbre, los cuales son naturales en este tipo de situaciones. “Si alguien se ha sentido angustiado estos días, no se preocupe, pienso que es apenas normal... El rumor, la alarma excesiva, el miedo infundado pueden ser más tóxicos que el virus mismo. Esos sí que pueden generar una angustia patológica y conductas irracionales, tales como atacar al personal de salud, que es el que más se arriesga para cuidarnos. Simplemente inadmisible”, sentenció.

Hasta las 19:00 horas del lunes 13 de abril, la Secretaría de Salud habían contabilizado 5 mil 14 casos confirmados de COVID-19 y 332 muertos relacionados con esta enfermedad. Por otro lado, la dependencia continúa haciendo el llamado a la población en general a reforzar las medidas de prevención como la sana distancia, el lavado constante de manos, el uso de gel desinfectante y la más importante de todas: mantenerse en casa en medida de lo posible.