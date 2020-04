Las recomendaciones de Bill Gates para evitar la propagación del contagio ante esta pandemia

Ante la situación mundial que se está viviendo por la pandemia del coronavirus, Bill Gates, cofundador de Microsoft, que ha renunciado a su puesto como consejero en la compañía para dedicar más tiempo a su fundación; propone tres acciones clave a los gobiernos de todo el mundo. El filántropo ha señalado que estas tres medidas que deberían llevar acabo los jefes de gobierno podrían evitar males aún mayores, ya que desde su particular punto de vista “las decisiones que tomemos ahora tendrán un enorme impacto en lo pronto que empiece a reducirse el número de casos”, pero ¿de qué propuestas se trata?

De momento no existe antídoto ni vacuna que frene al virus que hasta ahora ha cobrado la vida de más de 118 mil personas alrededor del mundo; por lo que Gates ha querido contribuir a través de su fundación con más de 65 millones de euros para combatir la crisis sanitaria mundial, dando a conocer cuál es para él la receta para hacer frente a esta difícil pandemia. Según Bill, la medida clave número uno para evitar la propagación del virus, es el confinamiento, tal y como lo explicó.

“El confinamiento es la única medida efectiva”, comenzó diciendo el cofundador de Microsoft, para continuar explicando: “Al hacer un fuerte distanciamiento social con el que la mayoría del país está involucrado en este momento, eso permite nivelar los casos y disminuirlos. Y uno desea reducirlo a un nivel que permita capacidad de hacer pruebas, hacer un seguimiento de contactos, asegurarse de que se mantenga la cuarentena, para que no se vea un gran rebote”, comentó, para continuar con la segunda medida que el mundo debería retomar.

“Se deberían llevar acabo tests masivos para identificar a los enfermos y distribuir los recursos del mundo de manera efectiva, proporcionando así a la población de guantes y mascarillas”, señalaba el filántropo, para continuar diciendo: ”Los primeros de la lista deben ser aquellas personas que desempeñan funciones esenciales, como los profesionales sanitarios, de emergencias y fuerzas del orden seguidos de las personas con síntomas graves que corren mayor riesgo de enfermar”, compartía el empresario, para explicar la tercera medida sugerida.

“Los jefes de gobierno tendrán que asignar los fondos necesarios para la investigación médica para su desarrollo. La vacuna es clave, porque, hasta que tengamos eso, las cosas no van a ser realmente normales”, señalaba el millonario cofundador de Microsoft, añadiendo que según veía la situación, la normalidad no retornará a nuestras vidas hasta por lo menos fines de año. Gates no quiso finalizar sin antes advertir a los mandatarios de todo mundo diciendo: “Cuando todo esto esté bajo control, los gobiernos y otros invertirán mucho en estar listos para la próxima, es decir, esto requerirá de cooperación mundial, pues el virus no respeta las fronteras”, finalizó compartiendo las claves que según él son esenciales para ganar la batalla al COVID-19.​