La triste despedida del esposo de Maeve Kennedy

Después de que se diera a conocer que Maeve Kennedy y su hijo de 8 años, Gideon, habían desaparecido cuando perdieron el control de su kayak, la familia ha confirmado que los esfuerzos de búsqueda han sido suspendidos, pues no hay probabilidades de que hayan sobrevivido. Ha sido David McKean, esposo de Maeve y padre de Gideon, quien ha compartido las terribles noticias a través de su cuenta de Facebook.

“Estoy escribiendo aquí para atender al sinnúmero de personas que han amado a mi esposa Maeve y mi hijo Gideon. Como muchos de ustedes están viendo, desaparecieron en Chesapeake Bay ayer por la tarde. He tratado de contactar personalmente a tantas personas como fue posible antes de que las noticias se hicieran públicas. Sin embargo, sé que solo pude alcanzar la superficie. Para todos ellos que están enterándose aquí, lo siento. Sé que a Maeve le hubiera encantado que ustedes recibieran una llamada personal”, comienza el mensaje.

“A pesar de los heroicos esfuerzos de la Guardia Costera y muchas autoridades estatales y locales, se ha tomado la decisión de suspender los esfuerzos de rescate…Han pasado más de 24 horas y las probabilidades de que hayan sobrevivido son imposiblemente pequeñas. Es claro que Maeve y Gideon han fallecido”, continúa.

David escribió de su hijo: “Gideon tenía 8 años, pero bien pudo haber tenido 38. Era profundamente compasivo…odiaba que se me saliera una mala palabra por accidente. Pasaba horas arriba leyendo, aprendiendo todo lo que podía de deportes y tratando de descifrar los misterios del mercado. Pero también era increíblemente social, atlético y valiente…Es imposible resumir a Gideon aquí, tengo el corazón roto de siquiera intentar. Me maravillaba cuando era chico y me preocupaba que fuera demasiado perfecto para existir en este mundo. Ahora me parece que lo era”.

Continuó escribiendo de su esposa, “Maeve cumplió 40 en noviembre y era mi todo. Era mi mejor amiga y mi alma gemela. He pensado varias veces hoy que tengo que recordar contarle todo sobre algo y me aterroriza la idea de que eso se desvanezca con el tiempo. Podías escuchar su risa a una cuadra de distancia, y se reía demasiado. Era mágica y tenía eterna energía que ponía en inventar juegos para nuestros hijos, comenzar un nuevo proyecto en el trabajo o en nuestra comunidad, o pasando tiempo con amigos”. Después de nombrar algunos logros de Maeve, continuó: “Estar en su presencia de alguna manera te hacía ser una mejor versión de ti mismo. Ella era la luz más brillante que he conocido”. Para finalizar, David pidió a sus conocidos fotografías de su esposa y su hijo para mantener vivo su recuerdo para sus otros dos hijos.

La familia se encontraba en cuarentena en una casa cercana a Chesapeake Bay, en donde Gideon y Maeve estaban jugando con una pelota que se fue al mar. Tomaron una canoa para ir por ella, pero perdieron el control. Una persona alcanzó a verlos desde tierra 30 minutos después y llamó a las autoridades, fue la última vez que se les vio. La canoa fue recuperada horas después, sin ningún rastro de ellos.