Cómo desinfectar tu ropa y tu casa para evitar contagios

En estos tiempos de pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, que hasta el momento ha causado la muerte de un poco más de 23,500 personas y el contagio de más de más de 516 mil en 187 países del mundo, hay que extremar medidas de higiene personal con el lavado constante de manos y de nuestro entorno podría ayudarnos a reducir la probabilidad de contraer el COVID-19. Estas recomendaciones, además del aislamiento en casa, han sido las principales herramientas para frenar, en la medida de lo posible, los rápidos contagios. Sin embargo, ante esta crisis, nunca antes vivida, han surgido interrogantes… ¿cómo debemos limpiar?, ¿podemos recurrir a los remedios caseros?, ¿cuáles son los mejores productos para desinfectar los utensilios cotidianos?, entre otras cuestiones, así que, aquí te damos un repaso de lo que expertos en el tema han recomendado.

Baño y cocina, los más susceptibles de acumular patógenos

La limpieza deber ser a profundidad y meticulosa en los lugares con mayores focos de infección, como el baño y la cocina, que son los espacios en el hogar que más utilizamos. Según expertos, en estas zonas de la casa se debe utilizar desinfectantes como el amoníaco y el cloro, y no basta solo con limpiar la parte superficial, sino que, se deben limpiar todos los objetos a la vista y los que se encuentran guardados en muebles. Para la limpieza exhaustiva del inodoro, no debes olvidar usar guantes de preferencia desechables.



Llaves, controles, mesas, sillas… todo limpio

Todos los objetos con superficies de contacto habitual como llaves, controles, mesas, sillas, puertas, etc; "son focos en los que se pueden acumular patógenos capaces de generar múltiples enfermedades. No existen superficies más peligrosas que otras, sino superficies que están más expuestas que otras y, por lo tanto, pueden ser más proclives a acumular microorganismos patógenos", señala Jacinto Díez, director de Comunicación de Rentokil Initial de España. Así que, el mecanismo de limpieza dependerá del tipo de superficie y del material, sin embargo, la recomendación es limpiar de forma regular con un trapo húmedo con solución de hidroalcohol los objetos con superficie de contacto habitual, este trapo deberá lavarse después de usarlo.



Cómo desinfectar el teclado, el ratón, o el celular

Los dispositivos, especialmente, los que cuentan con pantallas táctiles, suelen estar expuestos a gran cantidad de patógenos que generan enfermedades, por lo que también es altamente recomendable controlar muy bien la limpieza de las superficies en las cuales los depositamos. Los objetos como teléfonos fijos y móviles, teclados, mouse entre otros, elementos que nos los llevamos a la cara y boca, deben ser limpiados constantemente con un trapo húmedo, gasa, algodón o papel de cocina con solución hidroalcohólica, especialmente si tuvieron contacto con el exterior.



¿Podemos recurrir a remedios caseros?

El experto es contundente en este aspecto, dada la situación en la que nos encontramos debido al coronavirus. "Hay que olvidarse de remedios caseros o de la abuela”. De este tipo de remedios a los falsos mitos hay solo un paso. Si queremos desinfectar tenemos que hacerlo con soluciones de hidroalcohol, preferentemente, que tengan alcohol y cloro.



Lavar la ropa a más de 70ºC

Según todos los profesionales en salud, y el consejo de los expertos del portal profesional ProntoPro, en el caso de los tejidos desmontables y lavables, hay que realizar un lavado a máquina a una temperatura de al menos 70°, para asegurar la eliminación de los virus. Si no es posible lavar todo a altas temperaturas, se puede considerar la posibilidad de añadir aditivos como el cloro o el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) al detergente normal. En cuanto a las telas y tapicerías que no se pueden lavar a máquina, se recomienda el uso de equipos de vapor y aspiradoras equipadas con un filtro HEPA y un compartimento de recogida, capaces de filtrar hasta las partículas más pequeñas.