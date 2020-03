El 14% de los pacientes que se han curado volverían a dar positivo por coronavirus en China Todavía no se encuentra una respuesta contundente sobre la inmunidad

Al tratarse de un virus completamente desconocido y que está atacando de forma desmesurada al mundo entero, se ha prestado a que alrededor del coronavirus se den muchas hipótesis y rumores, por lo que de a poco, los estudiosos han ido compartiendo datos duros para tratar de informar a la población de la mejor forma posible. Aun así, hay cuestiones en las que todavía no hay una respuesta definitiva. Este es el caso, de la inmunidad cuando se trata del COVID-19, tema de gran importancia que está siendo profundamente estudiado. En China, epicentro de la pandemia, se ha dado a conocer que el 14% de los infectados volvieron a dar positivo en algún momento; algo que se notó desde el principio del contagio. Al encontrarse todavía en estudio, la OMS no se ha pronunciado al respecto.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Por qué Alemania tiene una tasa de mortalidad tan baja en esta pandemia

España es ahora el segundo país con más muertes, después de Italia y por encima de China

Según director del hospital de la ciudad de Tongjj, Wang Wei, a través de CCTV, 5 de 147 pacientes que habían sido dados de alta volvieron a recaer en su nosocomio. Por su parte, el director del Centre for Disease Control and Prevention de Guangdong, Song Tie, informó que se ha encontrado que en esa región, el 14% pacientes que tuvieron el virus se volvieron a contagiar. ¿La razón? Ha sido imposible determinar si hay una reincidencia o si se puede tratar de un falso negativo en algunas pruebas. Es por esto que se ha recomendado que una vez superada la enfermedad se pasen 14 días en cuarentena, de hecho, en aquel país los médicos piden que se dé seguimiento a las personas dadas de alta durante este mismo período.

Hasta el momento, las autoridades han hecho este estudio con una muestra representativa muy pequeña pero esperan poderlo replicar a mayor escala. Hay que recordar que de esta manera fue cómo se estudió el número de contagios, pues en el momento de la crisis fue imposible analizarlo a profundidad.

Por su parte, el New York Times refiere a un estudio en macacos que una vez infectados por este coronavirus, han producido anticuerpos neutralizadores que no les permiten volver a infectarse, pero todavía no se sabe cuánto tiempo quedarán ‘protegidos’. Por ejemplo, en el SARS, que tiene un comportamiento similar, la inmunidad en humanos es de 10 años, pero en el caso del MERS, solo es de dos.

En esta línea Li QinGyuan, directora de prevención y tratamiento de neumonía del China Japan Friendship Hospital en Beijing, refiere que quienes han padecido la enfermedad desarrollan un anticuerpo protector, pero no es claro cuánto dura. “En algunos individuos, el anticuerpo no dura mucho. Para muchos pacientes que se han curado, hay la probabilidad de recaída”, dijo a USA Today.

Hasta el momento, nadie tiene la respuesta a esta interrogante, pero se sabe que cuando se logre conocer el comportamiento, será de enorme ayuda, porque de darse la inmunidad, los anticuerpos facilitarían la creación de una vacuna ante este terrible mal.