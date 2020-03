Greta Thunberg comparte sus sospechas de un posible contagio

La activista sueca, Greta Thunberg, ha tomado sus redes sociales para compartir sus sospechas de haber padecido el coronavirus COVID-19. La joven quiere con su experiencia hacer entender la importancia de guardar la cuarentena y quedarse en casa, para evitar el contagio. Greta explica que al no sentir síntomas muy llamativos, se puede pensar que no se tiene la enfermedad y contagiar a alguien que sí se encuentre en el grupo de riesgo. La joven mostró los síntomas después de viajar por zonas de riesgo.

“Las últimas dos semanas me he quedado en casa. Cuando regresé de mi viaje por Europa Central me aislé (en un departamento prestado, lejos de mi madre y mi hermana) ya que el número de casos de COVID-19 (en Alemania, por ejemplo) era similar al de Italia en sus inicios. Hace como 10 días, empecé a sentir algunos síntomas, exactamente al mismo tiempo que mi padre -quien viajó conmigo a Bruselas. Me sentía cansada, tenía escalofríos, dolor de garganta y tos. Mi papá tuvo los mismos síntomas, pero mucho más intensos y con fiebre”, comienza el mensaje de Greta que estuvo hace un par de semanas en Bélgica, Alemania, Suiza y Reino Unido.

“En Suecia no te puedes hacer la prueba del COVID-19 a menos que necesites atención médica urgente. A todos los que se sienten mal se les dice que se queden en casa y que se aíslen. Es por eso que no me he hecho la prueba del COVID-19, pero es extremadamente probable que lo haya tenido, dado a los síntomas y circunstancias”, continúa la jovencita.

“Ahora estoy básicamente recuperada, pero -Y ESTO ES LO MÁS IMPORTANTE-, casi no me sentía mal. ¡Mi última grupa fue mucho peor que esto! Si no hubiera sido porque alguien más tuvo el virus de forma simultánea, no hubiera sospechado nada. Solo hubiera pensado que estaba inusualmente cansada con un poco de tos. Y esto es lo que lo hace mucho más peligroso”, enfatiza Greta.

“Muchos (especialmente la gente joven) puede que no note los síntomas en absoluto o que tenga pocos síntomas. Así que no saben que tienen el virus y pueden contagiarlo a gente en los grupos de riesgo. Nosotros, que no pertenecemos a un grupo de riesgo, tenemos una enorme responsabilidad, nuestras acciones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchos otros. Por favor, tengan esto en mente, sigan los consejos de los expertos y sus autoridades locales y Quédense En Casa para bajar el contagio del virus. Y recuerden siempre cuidar a otros y ayudar a los que lo necesiten”, finalizó Greta con el hashtag de COVID y el de aplanar la curva.

