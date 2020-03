Por coronavirus, joven anuncia su compromiso a su abuelo a través de un cristal

En medio de un momento crítico para la humanidad, debido al surgimiento de un nuevo coronavirus denominado como Covid-19, las historias de amor como la de Carly Boyd, una joven de Carolina del Norte, que recién se acaba de comprometer, ha comenzado a darle la vuelta al mundo por el acto tan conmovedor que tuvo para con su abuelito. Y es que nada ni nadie, ni siquiera el coronavirus, la iba a detener en su afán de compartir con él la noticia de que pronto llegará al altar.

Carly y su novio se comprometieron a la orilla del mar, en un momento en el que él se arrodillo y le pidió que se convirtiera en su esposa. Obviamente la joven dijo que sí y corrió a casa contárselo todo a su familia, según relató al canal de televisión KOLD. Sin embargo, la futura novia quería hacer partícipe a su abuelito de su compromiso, que actualmente vive en el Premier Living and Rehab Center en Tucson, Arizona, donde debido a la contingencia por el coronavirus no se reciben visitas, pues recordemos que las personas mayores son el sector más afectado por los brotes de este nuevo virus. "Realmente quería ser capaz de decírselo a mi abuelo. Fue difícil pues, como tiene demencia, el asilo no tiene acceso a un teléfono. Así que supe que realmente iba a tener que hacer un esfuerzo para poder contárselo", relató Boyd.

Carly habló con los trabajadores del asilo, quienes le dieron permiso de acercarse a su abuelo a través del gran ventanal de su habitación que da al jardín, para que la joven pudiera compartir con él la buena noticia. Fue así que Boyd pudo ver a su abuelo y anunciarle su próxima boda. El emotivo encuentro quedó registrado gracias a las fotos que tomaron los trabajadores del lugar, quienes con permiso de la futura novia, las compartieron en sus redes sociales, volviéndose en virales en cuestión de horas.

En las fotos se puede ver como la nieta llega emocionada hasta el ventanal de su abuelo, haciendo algunas señas en su mano y mostrando su anillo. En otra de las imágenes, es evidente que la joven ha roto en llanto, mientras ambos ponen sus manos juntas con el cristal separándolos. "Fue demasiado especial. Me puse muy emotiva y realmente triste. Sólo puse mi mano sobre el cristal y él puso la suya ahí también. Le dije que lo amaba y él dijo 'Te amo, espero verte pronto, verte de verdad", Contó Carly a KOLD TV.