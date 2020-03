En un acuario cerrado por el coronavirus, los pingüinos salen de fiesta

La Pandemia del coronavirus ha causado que muchos establecimientos alrededor del mundo cierren sus puertas al público, como lo hizo recientemente al famoso Acuario Sheed en Chicago. Sin embargo, lo que nunca imaginó el personal del acuario, fue la grata sorpresa con la que se encontrarían, pues luego de cerrar sus puertas, una pareja de pingüinos saltamontes, salieron de su lugar habitual para ‘protagonizar un simpático recorrido’ por todas las instalaciones, y el video no podría ser mejor.

En el clip se puede observar cómo los dos curiosos pingüinos caminan asombrados por todo el acuario, deteniéndose en varias ocasiones a observar al resto de los animales. En plena crisis por el COVID-19, el centro recreativo compartió el video a través de su cuenta de Twitter, bajo el título de: “la aventura continúa”, convirtiéndose rápidamente en viral, puesto que, en medio del aislamiento que vive la mayoría de los habitantes de este país, el clip ha provocado algunas sonrisas.

Los dos animalitos llamados Annie y Edward, causaron tanta simpatía entre miles de personas, que el acuario decidió abrir un ‘hilo’ en Twitter compartiendo un par de videos más, en los cuales explicaron: “Si bien este puede ser un momento extraño para nosotros, estos días son normales para los animales en Shedd. Nuestros cuidadores les brindan nuevas experiencias”. La serie de publicaciones ha alcanzado los más de 200 mil likes.



Annie y Edward se encuentran en su etapa de anidación, por tal motivo pasan bastante tiempo juntos, según explicó personal del lugar, así que mientras construyen su nido, te compartimos un poquito de su viral paseo por el acuario.

The adventure continues! 🐧🐧

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) 👇 pic.twitter.com/VdxN3oQAfe