Anuncian restricción en la frontera México y Estados Unidos, y Trump avisa que podrían suspenderse los vuelos de Europa a nuestro país Los viajes no esenciales estarán prohibidos a partir de esta noche

A pesar de que las autoridades se mostraban poco confiadas en que esto pasaría, esta mañana se ha anunciado ya que se cerrara la frontera México-Estados Unidos para cualquier viaje no esencial. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó antes del medio día lo que ya anticipaban las autoridades estadounidenses. La medida iniciará en las primeras horas del 21 de marzo, como un esfuerzo conjunto por contener el contagio del coronavirus. Hay que recordar que Estados Unidos ha declarado ya un estado de emergencia ante la situación. Eso sí, la SRE ha querido hacer énfasis en que esta medida se ha adoptado con el fin de que no sea necesario cerrar las fronteras para situaciones esenciales.

Esta medida replica de a poco lo que desde hace días sucedió con Canadá, quien ha reforzado su frontera con el fin de evitar que haya una propagación del virus. Además, el Canciller Marcelo Ebrard quiso enfatizar que esta negociación era muy importante para no provocar un cierre de fronteras. Pero, ¿qué son los viajes no esenciales? Cualquier tipo de transportación de turismo o paseo, pues son consideradas no necesarias.

Si esta determinación ha sido dada a conocer por parte de la Secretaría, llama la atención la declaración de esta mañana del Presidente de Estados Unidos en referencia a nuestro país. Donald Trump dijo: “México está tomando acción para asegurar nuestra propia frontera sur y suspender los viajes aéreos desde Europa”. Hay que recordar que aunque casi en todo el continente se han prohibido los vuelos desde las zonas de mayor cantidad de contagios, en nuestro país esto no ha sucedido. De esto no hay ningún comentario dentro del comunicado de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Hay que recordar que en este momento, Estados Unidos reporta 16,609 casos con 225 defunciones, mientras que nuestro país hay detectados 164 casos, un fallecimiento y en las últimas horas se ha sospechado de uno más en Durango.