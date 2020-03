Donald Trump da negativo en prueba por coronavirus

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sometiera al test por coronavirus, tras haberse reunido con algunos miembros del gobierno de Brasil que dieron positivo a la misma prueba, el médico del magnate ha hecho públicos los resultados, confirmando que Trump no es portador del virus que ha sido denominado como Covid-19.

A través de un comunicado enviado a los medios, la Casa Blanca confirmó el diagnóstico de Trump. "Esta tarde recibí confirmación de que la prueba es negativa", dijo el médico del presidente, Sean Conley. Fue el mismo mandatario quien informó a la prensa, durante una conferencia, que la noche del pasado viernes fue que decidió someterse a la prueba, que hoy se confirma fue negativa.

En el mismo comunicado se explica que el presidente de Estados Unidos tomó la decisión de someterse a la prueba, luego de que dos miembros del equipo presidencial de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, con quienes se reunió hace unos días en uno de sus resorts en Florida, dieron positivo a la prueba por coronavirus.

Donald Trump también explicó cuál fue el proceso al que se sometió para confirmar o descartar si había sido contagiado por el nuevo coronavirus. "Me tomaron la temperatura al entrar en la habitación, también me hice la prueba anoche...Decidí hacerlo porque me lo habían preguntado", agregó el presidente en la misma conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca. También dijo que los resultados de sus pruebas demorarían un poco en darse a conocer, de uno a dos días. Sin embargo, bastaron tan solo algunas horas para la confirmación.

Según los últimos reportes, en Estados Unidos, se ha confirmado que más de 2 mil personas han sido infectadas por el coronavirus, de las cuales 50 han fallecido. Las autoridades de ese país han tomado algunas medidas drásticas de prevención, por lo que han limitado la entrada de vuelos provenientes de Europa y se han cancelado eventos deportivos, conciertos, exposiciones, entre otros eventos masivos, todo esto con la finalidad que las cifras por contagios continúen en aumento.

