El basquetbolista que se burló del coronavirus antes de dar positivo, pide ser un ejemplo para tomarlo en serio

Tras anunciarse que la NBA había tomado la decisión de suspender su temporada luego de que, Rudy Gobert, pívot de los Utah Jazz, había dado positivo en las pruebas preliminares del coronavirus, y que comenzara una polémica por las ‘burlas’ que el basquetbolista había tenido tan solo dos días antes sobre las medidas de seguridad ante el COVID-19, cuando en medio de una rueda de prensa tocara con movimientos exagerados la mesa y los micrófonos de los medios, hoy, el jugador de 27 años se ha disculpado por su mal comportamiento y pide ser un ejemplo para tomarlo en serio.

MÁS NOTICIAS CÓMO ÉSTA:

El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores ha dado positivo a coronavirus

El basquetbolista que se burló del coronavirus y dos días después dio positivo, provocando la cancelación de la temporada de la NBA

La estrella de la NBA, no solo fue juzgada por su mal comportamiento durante la rueda de prensa, sino que, horas después al confirmarse el segundo caso de coronavirus en el jugador Donovan Mitchell, un miembro más del equipo, los jugadores del Utah Jazz dijeron en medio de una entrevista con ESPN, que Rudy había sido descuidado también con ellos: “Fue descuidado en los vestidores tocando a otros jugadores y a sus pertenencias, antes de confirmarse que era receptor del virus”, comentaron los basquetbolistas en una sola voz.

Ante la polémica, Rudy tomó sus redes sociales para pedir una sincera disculpa: “Quiero agradecer a todos por la gran cantidad de preocupación y apoyo durante las últimas 24 horas. He pasado por tantas emociones desde que me enteré de mi diagnóstico... sobre todo miedo, ansiedad y vergüenza”, comenzó expresando, para luego agregar: “Lo primero y más importante, me gustaría disculparme públicamente con las personas que pude haber puesto en peligro. En ese momento, no tenía idea de que estaba infectado”, continuó diciendo.

“Fui descuidado y no tengo excusa. Espero que mi historia sirva como advertencia y haga que todos se tomen esto en serio. Haré todo lo que pueda para apoyar el uso de mi experiencia como una forma para educar a otros y prevenir la propagación de este virus”, continuó escribiendo la estrella de la NBA, para finalizar diciendo: “Estoy muy cuidado y me recuperaré por completo. Gracias nuevamente por todo su apoyo. Animo a todos a tomar todos los pasos para mantenerse seguros y saludables. Mucho amor", concluyó arrepentido.