Donald Trump declara emergencia nacional en Estados Unidos por el coronavirus

Ante la situación que se vive a nivel mundial con la propagación del coronavirus, gobiernos de distintas naciones han emprendido acciones para frenar los contagios y disminuir el número de personas con Covid-19. Ahora, Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, ha declarado emergencia nacional para hacer frente a la enfermedad y a las repercusiones que está teniendo en distintos sectores.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

"Para dar rienda suelta al poder del Gobierno Federal, hoy declaro una emergencia nacional", anunció el mandatario estadounidense en conferencia de prensa desde la Casa Blanca, explicando que con esta medida se tendrá acceso a 50 millones de dólares para luchar contra el coronavirus, el cual ha provocado 40 fallecimientos en su territorio. Más temprano, el Presidente lamentó estos decesos en su cuenta de Twitter y dijo que,:"Si tuviéramos fronteras débiles o abiertas, ¡ese número sería muchas veces mayor!".

En su conferencia, señaló además que su gobierno ha hecho una alianza con el sector privado para aumentar la disponibilidad de las pruebas que detectan el coronavirus, medida que ha respondido a las críticas que había enfrentado por la escasez dichos tests. Trump estimó que Estados Unidos contará con "1.4 millones de tests la semana que viene y 5 millones en el plazo de un mes", aunque manifestó cierta duda respecto a que sean necesarias tantas pruebas. A su vez, anunció que como parte de este plan se habilitarán centros de emergencia para atender a los pacientes. "Siguiendo esto, se van a poner en marcha centros de emergencia. Pedimos que los hospitales empleen el plan de emergencia para satisfacer las necesidades; en Nueva York y otros sitios ya hay centros en marcha", informó.

En la conferencia, el Presidente estadounidense aseguró que no tiene ningún síntoma de coronavirus, luego de que se encendieran las alertas debido a su reunión con Fabio Wajngarten, jefe de prensa de su homologo brasileño Jair Bolsonaro, quien dio positivo a coronavirus. "No tengo ninguno de los síntomas, en la Casa Blanca tenemos un muy buen doctor, bueno, tenemos muchos doctores, y le hice la misma pregunta, pero me respondió que no", aseguró.

Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud declaró al contagio de coronavirus como una pandemia. Tedros Adhanom, director de dicha institución, señaló que esta decisión se tomó debido a los “alarmantes niveles de contagio y su severidad”. A su vez, hizo un llamado a los gobiernos a emprender acciones para combatir el contagio de dicho virus. “Hemos llamado a cada uno de los países a tomar urgentes y agresivas medidas”, señaló.