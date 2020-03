La trágica muerte de 3 personas en la fiesta de cumpleaños de una influencer

Lo que comenzó como una simple celebración de cumpleaños terminó en la peor de las tragedias, luego de que Ekaterina Didenko, una popular influencer rusa perdiera a su esposo -padre de sus dos hijos- y dos amigos más, durante su fiesta de cumpleaños número 29. Todo prometía ser una reunión divertida con buena música, decoración temática, comida y una piscina climatizada dentro de las instalaciones del Devyaty Val de Moscú. Los cerca de 20 invitados decidieron verter alrededor de 30 kilogramos de hielo seco en la piscina con el objetivo de conseguir un efecto de ‘humo’, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder

Ninguno de los invitados conocía las fatales consecuencias que se suscitarían al verter el hielo seco en la alberca climatizada; pues bastaron unos segundos para que se produjera una gran cantidad de monóxido de carbono, el cual provocó quemaduras químicas e intoxicación en al menos ocho invitados, de los cuales tres han perdido la vida a causa de un edema pulmonar. Entre las tres víctimas mortales se encuentra Valentín de 32 años, esposo de Ekaterina. Según se ha revelado en las redes sociales, por algunos invitados que fueron testigos, la tragedia no llegó a todos debido a que el resto traía un mono blanco, mascarillas y gafas protectoras.

La influencer con más de un millón seiscientos mil seguidores, acostumbrada a compartir su día a día en su cuenta de Instagram, recurrió a su perfil para expresar su sentir tras la pérdida de su esposo y sus dos amigos: “Valya ya no está con nosotros, ni Natasha ni Yura. No puedo decirles más, puesto que firmé una prohibición para no divulgar información sobre lo sucedido, así que, por el momento no podré decir nada. No lloré ayer, pero hoy exploté. Pensé que no era cierto y que todo se trataba de una pesadilla”, contaba Ekaterina con los sentimientos a flor de piel, a través de stories: “No sé como explicarles a mis dos hijos la muerte de su padre”, finalizó conmocionada.

Ekaterina es farmacéutica, así que su popular cuenta en Instagram consiste en dar consejos sobre qué tener en tu botiquín en casa dependiendo quien habita, es decir: si niños, adolescentes, adultos, abuelos, dependiendo los padecimientos etc. Tras la lamentable pérdida de tres personas, el Comité de Investigación de Rusia ha decidido abrir una carpeta de investigación para determinar si se trata de un caso penal de muerte por negligencia, ya que actualmente siguen hospitalizados cinco invitados más.​