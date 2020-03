Este perrito llegó a una estación de policía para reportarse como perdido

Aunque en muchas ocasiones solemos dudar de la inteligencia de nuestras mascotas, ellas siempre encuentran la manera de hacernos ver que estamos muy equivocados y que incluso pueden valerse por si mismos. Tal y como lo demostró Chico, un perrito de Odessa, Texas, que tras salirse de su casa y caminar por las calles de su comunidad, entró a una estación de policía para ‘reportarse’ como perdido, o al menos así lo interpretaron quienes recibieron al peludo.

La acción del animal llamó la atención de los policías que ahí se encontraban, pues Chico llegó directamente a la recepción del lugar y como si supiera lo que estaba haciendo, se presentó solito. De acuerdo con el sitio Bored Panda, el perro fue recibido por el Sargento Rusty Martin, quien aseguró que Chico no parecía desorientado o preocupado por volver a casa.

Los oficiales se mostraron felices con la tierna visita, por lo que decidieron jugar un rato con él, aprovechando que tenían a la mano una pelota de tenis, mientras daban con su dueño. Al no aparecer el amo de Chico, los policías sabían que no podían abandonarlo a su suerte, por lo que decidieron intensificar su búsqueda. Sin embargo, encontrar el camino de regreso a casa no fue fácil pues el perro no tenía placa de identificación. Fue entonces que solicitaron la ayuda del departamento de control animal del estado para que revisaron al can y comprobaran si el perrito era portador de un microchip de identificación.

Aunque Chico había pasado un buen momento con sus nuevos amigos, sabía muy bien que el tiempo de visita había terminado, así que por su propio pie salió de la estación y se dirigió directamente hacia su hogar, donde su familia ya lo esperaba.

De acuerdo con el Sargento Rusty, los dueños del perrito se comunicaron a la estación de policía para reportar a Chico, confirmando que había regresado a casa sano y salvo, y que no había nada de qué preocuparse, pues el perrito vive muy cerca de la estación de policía.