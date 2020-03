Conoce la inspiradora historia del veterinario que atiende a animales de personas sin hogar gratuitamemte

Siempre es gratificante leer historias inspiradoras que nos devuelven la fe en la humanidad. Una de ellas es la del doctor Kwane Stewart, un veterinario que recorre las calles de California con la única finalidad de atender, en medida de lo posible, a los animales de compañía de las personas que no tienen hogar. Lo mejor de todo, es que Stweart lo hace totalmente gratis y con la única finalidad de darle una mejor calidad de vida a sus tiernos pacientes.

Aunque en un principio el Dr. Kwane se dedicaba a atender a animales que tenían dueños que podían pagar por las consultas, tratamientos o incluso cirugías. Sin embargo, la recesión económica por la que atravesó Estados Unidos en 2008 ocasionó que algunas personas se quedaran sin hogar e incluso que abandonaran a sus mascotas al no poder cargar con ellas. Ante tal problemática, el veterinario decidió instalar un comedor comunitario y atender a las mascotas que llegaran al lugar, según contó a CNN.

La gran afluencia de gente le hizo ver lo necesario que era su ayuda para la gente y animales de su comunidad, por lo que a partir de ese momento comenzó su andanza por las calles, en búsqueda de sus propios pacientes y con la noble intención de ayudarlos.

De acuerdo con CNN, el doctor Kwane Stewart paga todos los tratamientos e insumos cuando se trata de afecciones comunes como infecciones de la piel y oídos, pulgas, problemas dentales, artritis y vacunas. Sin embargo, cuando llega a encontrar a algún animalito que requiere atención mayor debido a su estado de salud, se vale de su perfil de GoFoundMe para recaudar fondos y así cubrir los tratamientos, cirugías y hospitalización de sus pacientes más graves.

El mismo Stewart reconoce que su trabajo lo ha ayudado a cambiar su visión respecto a la gente sin hogar, asegurando que son ellos los que mejor cuidan a sus animales, pues en la mayoría de los casos son la única fuente de amor que tienen estas personas. Hasta el momento, el veterinario de 49 años asegura que ha atendido a más de 400 animalitos en situación de calle. “Las personas que he conocido y las mascotas que he tratado me han dejado una muy buena impresión... y espero haber renovado algo de su fe en la bondad de la gente”, dijo en una declaración en sus redes sociales, resumiendo así el por qué de su gran labor.