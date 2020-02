Todo bien, Jackie Chan confirma que no tiene coronavirus

El mundo se mantiene en zozobra por el rápido contagio del coronavirus y no han faltado las versiones falsas que corren rápidamente a través de las redes sociales. Ese fue el caso de Jackie Chan, la estrella nacida en Hong Kong se vio envuelto en un rumor que apuntaba que se encontraba en cuarentena por el mal que ha atacado a distintos países del mundo. Por supuesto, esta versión no tenía ningún tipo de fundamento pero ante las muchas reacciones y la preocupación de sus fanáticos, decidió tomar su cuenta de Instagram para desmentir lo que se estaba diciendo.

“¡Gracias a todos por su preocupación! Estoy sano y salvo, y muy saludable. Por favor, no se preocupen, no estoy en cuarentena. ¡Estoy que todos estén a salvo y saludables también!”, escribió la estrella de Hollywood junto a una fotografía en la que tiene las manos juntas en forma de agradecimiento. Ésta es la primera publicación que Jackie hace en su cuenta de Instagram desde el 29 de enero, cuando deseó un feliz año nuevo chino a sus fans. No es extraño que hayan pasado algunas semanas sin una publicación, de hecho, antes de esto no compartía nada desde finales de octubre, cuando posó junto a Arnold Schwarzenegger.

Según Fox News, ante la falsa noticia, Jackie recibió muchos regalos de sus fanáticos, incluyendo cubrebocas, los cuales el actor pidió a su equipo donar a distintas organizaciones. Ésta no sería la única acción benéfica que el actor haría con este respecto, según Straight Times de Singapur, Chan habría ofrecido una recompensa de 197,000 dólares (alrededor de $3,743,000 pesos mexicanos) a quien encontrara alguna cura.

“La ciencia y la tecnología son clave en la superación del virus, creo que mucha gente piensa lo mismo que yo y espero que la cura se pueda desarrollar tan pronto como sea posible”, escribió el actor en la red social china Weibo. Recientemente, la película Vanguard de Chan tuvo que ser retirada por la preocupación de que el coronavirus se esparciera en los cines. A finales de enero se pudo ver al actor en una alfombra roja en Mumbai, India.