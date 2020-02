El ‘súper contagiador’ de Italia que da una importante lección sobre el coronavirus

El comportamiento del coronavirus todavía no es muy claro y poco a poco se analizan situaciones que dejan sorprendido a más de uno. Si bien, en estricta teoría se pensaba que una persona podía contagiar en promedio a 2.5 personas con el COVID-19, un hombre en Italia podría haber esparcido la cepa a por lo menos 13 personas. Con el paciente cero siendo todavía un misterio en el país de la bota, Mattia, es la única clave que se tiene clara hasta ahora de cómo pudo haberse desarrollado tan rápido la ola de contagios.

Según el Dailymail, se trata de un sujeto de 38 años que asistió al hospital de su localidad en tres ocasiones antes de que fuera diagnosticado con el mal. En un inicio, no se pensó que tuviera COVID-19 porque no había viajado a China, por lo que simplemente se le mandó a casa con medicina para el resfriado. Asistió a revisarse por primera vez el 14 de febrero, pero no fue diagnosticado sino hasta seis días después cuando ya tenía neumonía. En ese período menor a una semana logró contagiar a por lo menos 13 personas, incluyendo a su esposa que está embarazada, un amigo, tres doctores, trabajadores del hospital y a cuatro personas de la tercera edad -una de ellas ha fallecido-.

Se cree que Mattia fue el primer caso que se dio en el país de alguien que no había viajado a China, pues el corredor de maratones estuvo en contacto con un amigo que sí que estuvo en el país asiático. No fue sino hasta que su esposa lo tuvo que llevar en la madrugada al hospital por tercera ocasión que ella recordó al amigo que había hecho el viaje a Asia, que se le ligó con la enfermedad. Mattia se encuentra grave en un hospital diferente a donde se le diagnosticó, mientras su esposa está siendo tratada en otro nosocomio en condición estable.

Este caso ha llamado especialmente la atención porque de haber seguido el protocolo de aislamiento ante los primeros síntomas, esto pudo haberse evitado, según apuntó el primer ministro del país. Se cree que lo que sucedió con Mattia pasó en otras ocasiones, lo que ha provocado una explosión de 450 casos y 12 fallecimientos solo en cuestión de días. Además de que el contagio masivo de en Italia ha provocado una ola en Europa que inmediatamente ha comenzado a tener una explosión de casos, en su mayoría de personas que estuvieron en Italia.

El tema en aquel país es ya de alerta, pues se trata del tercer país con más casos, el primero fuera de Asia. Las autoridades están tomando precauciones a todo tipo de niveles. El Gobernador de Lombardía, una de las zonas más afectadas, se ha puesto a sí mismo en cuarentena porque uno de sus colaboradores dio positivo al virus.

Este caso ha dejado como lección la importancia de tomar con seriedad los síntomas y la necesidad de limitar los contactos una vez que se tiene la sospecha de la presencia de este virus que tiene una alta tasa de contagio.