Los Juegos Olímpicos de Tokio en riesgo por el coronavirus

Uno de los eventos más importantes en el mundo del deporte y cultura: los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, podrían verse severamente afectados por el impacto del Coronavirus. Recordemos que, fue ayer cuando Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), asumió que lo que hoy por hoy es una epidemia podría convertirse en algo mayor, agregando que teníamos que hacer todo lo posible para estar preparados en caso de una pandemia. Las no tan positivas noticias continúan con respecto a las afectaciones por la nueva cepa, y ahora es el mundo del deporte quien se encuentra en amenaza por el COVID-19.

En una entrevista exclusiva con The Associated Press (AP), Dick Pound, el miembro más antiguo del Comité Olímpico Internacional (COI), habló con franqueza sobre los riesgos que enfrentan los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que comienzan el 24 de julio. De forma no alarmista Dick compartió que hay una ventana de tres meses para decidir el destino del esperado evento, el cual ha comenzado a ser amenazado por la crisis sanitaria; sin embargo, sin confirmarlo, el hombre especuló sobre una posible cancelación que se informaría hasta finales de mayo, esto en caso de que el virus no esté bajo control, así lo explicó Pound, quien es miembro del COI desde 1978, y además es presidente del Thomas Bach.

Ante las declaraciones de Pound, el comité organizador compartió en las últimas​​ horas: “El COI acaba de reiterar que los preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 según lo planeado", además agregaron que la supuesta ventana de los tres meses mencionada por Dick no es la opinión general del COI e insistieron en que los juegos pueden continuar según las fechas programadas.

De momento, el coronavirus ya ha afectado a los preparativos de los próximos juegos, puesto que, la Asociación Japonesa de Paradeportes (JPSA) decidió cancelar un campeonato internacional de boccia en el que participar​í​an una treintena de atletas de al menos diez países, campeonato que serviría como evento preparatorio para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Hasta el momento, Japón ha confirmado 164 casos de contagio y al menos 5 víctimas mortales por COVID-19, además de los casi 700 casos de personas infectadas a bordo de un crucero en el puerto de Yokohama, al sur de Tokio.