Este niño entregó su perrito a un refugio para evitar que su papá lo maltratara

La inocencia de los niños es inigualable. Para muestra, el noble acto que tuvo un pequeño de 12 años originario del Estado de México para con su perrito. Y es que a pesar del amor que le tenía a su fiel compañero, se vio en la necesidad de abandonarlo en la puerta del refugio de animales Xollin. Junto al cachorro, el menor también dejó una carta donde explicaba los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de separarse de su amigo, además de dejarle su juguete favorito.

El caso del pequeño fue expuesto en las redes sociales de Xollin, en donde explicaron que según la carta, el perrito había sido entregado al refugio debido a que el menor temía por su seguridad, ya que su padre maltrataba al animalito y pensaba venderlo. "Me llamo Andrés y tengo 12 años. Entre mi mami y yo decidimos dejarlo en manos de ustedes a escondidas de mi papá, porque pensaba venderlo", se lee al inicio del mensaje del menor. "(Mi papá) lo maltrata y lo patea. Una vez lo pateó tan fuerte que le lastimó su colita. Espero ustedes puedan ayudarlo y lo cuiden. Le dejé un peluche para que no me olvide", finalizó.

El refugio explicó que habían recibido al animalito y que procederían a su evaluación médica y asegurarse de que el peludo no tuviera ningún otro problema de salud. “Con toda esa carga de desesperación nos lo dejaron para que fuera salvado”, se puede leer en la publicación que hicieron los voluntarios que ahora se encargan del cachorro. “Tenemos que llevarlo al médico para revisión de la colita, ya que al parecer está fracturada, desparasitarlo y comenzar con su cuadro de salud”, agregaron.

La publicación del refugio se hizo viral de inmediato y la historia del niño y su perrito ha comenzado a replicarse por todo el internet. Como era de esperarse, las solicitudes de adopción han caído por cientos, por lo que los voluntarios que lo tienen en custodia no se dan abasto, intentando contestar todos los mensajes que les llegan respecto a este caso. “El perrito llevará el nombre de Rene y será entregado a la familia correcta para él. Sé que no hemos respondido muchos mensajes a tiempo, pero nunca creímos que llegaran más de 300 solicitudes de diferentes estados de la república para adoptarlo”, se puede leer en otra publicación que hizo Xollin en su página de Facebook.

En el mismo post, el refugio agradeció el interés de todas las personas que buscan adoptar a Rene y aprovechó el momento de atención para hacer consciencia sobre la adopción de animalitos, por lo que recordó a los interesados que además del famoso cachorro, tienen a más de 120 perritos en espera de encontrar una nueva familia. “Si todos abrieran su corazón y su hogar como a este perrito, ya se hubieran adoptado TODOS nuestros perritos del refugio”, se lee en la publicación. “Gracias a esas poquitas personas que se han acercado a preguntar cómo pueden sumarse y podernos ayudar, para proteger a más animalitos que sufren el maltrato o abandono en nuestro municipio y alrededores”, finalizaron.