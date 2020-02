La ingeniosa respuesta de Parasite a Donald Trump que está dando mucho de qué hablar

A pesar de que el mundo se levantó en palmas para celebrar el triunfo de Parasite como la Mejor Película de los Oscar, a pesar de tratarse de una producción extranjera, parece que hubo a quien no le pareció. Sorprendentemente, se trata de Donald Trump, quien decidió dar todo un discurso en contra de la multipremiada cinta. Con lo que no contaba el mandatario es que la producción tendría una ingeniosa respuesta que ha dado la vuelta a toda la red.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Fue durante un evento propagandístico en Colorado, que Trump decidió dar a conocer su opinión sobre los premios de La Academia. “La ganadora es una película de Corea del Sur. ¿De qué demonios se trató eso? Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio. Y después de todo esto, ¿les dan la mejor película del año?”, dijo según reportan distintos medios estadounidenses. Fue tal su enojo que hasta pidió regresar a aquellas épocas en las que la triunfadora era una cinta como Gone with the Wind. Esto podría pasar desapercibido, si no fuera que por la época en la que estaba basada esa historia, la esclavitud todavía era una realidad.

Los comentarios fuera de lugar no fueron una sorpresa, pero sí la respuesta de la empresa distribuidora de la popular cinta. Ni tardos ni perezosos, en el Twitter de NEON escribieron: “Comprensible, él no sabe leer”, en una broma que hacía referencia a los subtítulos que en Estados Unidos no son muy comunes.

Lo que no se sabe es si Brad Pitt también responderá, pues hasta a él le tocó el enojo del mandatario. “Y luego ahí tienen a Brad Pitt. Nunca fui su fan. Se subió y dijo su discurso de ‘geniecito’…Él es un ‘geniecito’”, dijo en un mensaje que seguramente llegará a oídos del guapísimo ganador del Oscar.