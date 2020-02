La familia de Caroline Flack da a conocer el último mensaje de la conductora

Tras el trágico fallecimiento de la conductora británica Caroline Flack, su familia ha decidido compartir el último mensaje que escribió y quedó sin ser publicado en su cuenta de Instagram. Rodeada de especulaciones en los meses previos a su muerte, al parecer, Caroline tenía la intención de con este mensaje echar por tierra todo lo que se había dicho sobre ella. Principalmente, quiso dejar claro que no era culpable de lo que se le acusaba y del proceso legar que se llevaba en su contra por supuestamente agredir a su novio, Lewis Burton.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Conmoción por el fallecimiento de la conductora británica Caroline Flack

Años antes de su fallecimiento, Caroline Flack así explicaba su relación con Harry

Ha sido su madre, Chris, quien a través del periódico local de Norwich, Eastern Daily Express, ha dado a conocer el mensaje en el que Caroline explicaba la situación. Algo que da continuación a un mensaje en el que la conductora de Love Island había dejado claro que pronto daría a conocer su verdad para acabar con sus detractores. Según se explica, Caroline planeaba publicar este mensaje y se lo enseñó a su madre a finales de enero, pero sus consejeros le advirtieron que era mejor no compartirlo con sus seguidores. Hay que recordar que desde su muerte se ha levantado un gran debate en contra de las agresiones que sufrió a través de las redes sociales en los últimos meses.

VER GALERÍA

El mensaje comienza con Caroline aceptando la responsabilidad sobre lo sucedido aquella fatídica noche y explicando cómo en 24 horas su vida y futuro le fueron arrebatados de las manos, para continuar: “Tuvimos una discusión y sucedió un accidente. Un accidente. La sangre que alguien vendió a los periódicos era mi sangre y eso fue algo muy triste y muy personal. La razón por la que hablo hoy es porque mi familia no puede más (con esto). Perdí mi trabajo. Mi casa. Mi habilidad de hablar. Y la verdad ha sido tomada de mis manos y usada como entretenimiento. No puedo pasar todos los días escondida (con gente) diciéndome que no hable con nadie. Siento tanto lo que he causado a mi familia y lo que mis amigos han pasado. No estoy pensando en ‘cómo voy a recuperar mi carrera’. Estoy pensando cómo voy a recuperar mi vida y la de mi familia”.

Su madre explicó a la publicación: “Carrie me mandó este mensaje…se dijeron tantas mentiras, pero esto es lo que ella sentía y a mi familia y a mi nos gustaría que la gente lea sus propias palabras”.

VER GALERÍA