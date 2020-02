Conoce todo lo que hay detrás de la experiencia multisensorial inspirada en Van Gogh que ha llegado a México

Luego de que las ciudades más importantes del mundo acogieran la exposición Van Gogh Alive The Experience, por fin ha tocado a México disfrutar de esta experiencia sin igual. Las obras más emblemáticas del genio holandés se proyectarán en muros, columnas, techo y piso, en una galería digital en el corazón de la Ciudad de México. A sólo un par de días de que se inaugure esta instalación, el responsable de traerla al país nos contó todo lo que hay detrás de este proyecto y las razones por las que nadie debe perdérselo.

Bernardo Noval, fundador de la empresa Must Wanted Group, responsable de traer a México esta exposición, contó que ha sido la pasión por el arte y la cultura lo que los ha motivado a él y a su equipo a buscar este tipo de proyectos para el público nacional. “Este es el primer museo digital de la Ciudad de México, entonces nos tiene muy emocionados ser los primeros en lograrlo”, dijo en entrevista, reconociendo que no fue fácil pero que finalmente pudo llevarse a cabo con el apoyo tanto de distintos participantes.

Y es que no se trata de cualquier exposición, pues Van Gogh Alive The Experience, creada por la empresa australiana Grande Exhibitions, mezcla arte y tecnología para ofrecer una experiencia que abarca varios sentidos, pues el visitante no sólo podrá ver los cuadros más famosos de Van Gogh, sino que podrá sumergirse en todo aquello que lo inspiró. La experiencia está acompañada de una banda sonora clásica que remonta a las vivencias del pintor, así como de la difusión de fragancias que evocan los lugares en los que estuvo.

Esta galería se ha instalado en la Plaza del Monumento a la Madre y las razones, según compartió Bernardo, son tan personales como estratégicas. El empresario confesó que guarda un cariño especial a este lugar por cuestiones familiares, ello, aunado a la céntrica ubicación del espacio, fueron las razones para decidir que se colocara en dicho punto, y que fuera accesible para los capitalinos.

Noval contó orgulloso lo que le dijeron las personas de Grande Exhibitions sobre la instalación en México, pues aseguró que se quedaron asombrados por el hecho de que se lograra hacer una “miniciudad” de Van Gogh. “México se ha llevado la bandera de ser la mejor, la más grande, la mejor hecha. Ni China, ni Rusia, ni Dubái que tienen presupuesto y que saben hacer las cosas, lo han hecho como ustedes”, recordó.

En todo este proyecto, el cual los capitalinos podrán disfrutar a partir del 20 de febrero, hay un trasfondo muy especial para Bernardo. “Cuando yo conocí la recámara de Van Gogh tenía 14 años y la conocí a mi paso por la provincia francesa, porque estuve un año en la provincia francesa, me enamoré…”, contó el CEO de Must Wanted Group. “Fui a Arlés conocí la recámara, conocí la casa y tan me enamoré de esta inspiración que nunca me imaginé que 18 años después iba a estar construyendo un proyecto de Van Gogh como este”, narró.

El dormitorio de Arlés, es sin duda la obra favorita del este joven empresario y ha jugado un papel importante en la motivación para traer Van Gogh Alive The Experience a México. “Esa gran recámara tan maravillosa que ha recorrido el mundo, que ha sido una inspiración de artistas, de niños, de jóvenes…”, comentó Bernardo, antes de concluir con el aprendizaje que le ha dado la obra del genio holandés y que espera puede trasmitirse al público: “Podemos soñar, que podemos acostarnos en esa cama y yo siempre me transportaba y decía ‘quiero soñar’ y creo que soñar despierto es lo más importante”, aseguró.

