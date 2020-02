Años antes de su fallecimiento, Caroline Flack así explicaba su relación con Harry

Ante el trágico fallecimiento de la conductora británica Caroline Flack, el sábado pasado en su departamento de Londres, mucho se ha recordado sobre la vida de la exconductora de Love Island de 40 años. Con una larga carrera frente a las cámaras, su vida amorosa fue siempre especialmente seguida por el público hasta su trágico final. Ella misma fue muy abierta hablando de asuntos del corazón, incluso, describiendo cómo fue su relación con el Príncipe Harry en su memoria llamada Storm in a C Cup. Lejos de las especulaciones y de los rumores que había a su alrededor, Caroline prefirió que fuera de su propia voz que se conociera lo que había sucedido cuando el Príncipe era todavía un soldado en servicio activo de 25 años.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El desgarrador mensaje del novio de Caroline Flack tras la trágica muerte de la presentadora

Conmoción por el fallecimiento de la conductora británica Caroline Flack

“Sabía (que Natalie Pinkham -una conductora-) era amiga del Príncipe Harry y yo nunca lo había conocido, así que pensé, ‘Oh, eso es emocionante’ y por un momento me entusiasmé. Así que solo estaba sentada ahí y cuando él llegó acompañado por algunos otros, todos pasamos la tarde platicando y riéndonos”, escribía Caroline en su autobiografía, en la que explicaba que el final de cualquier cosa llegó muy pronto, “Una vez que la historia se dio a conocer, ahí terminó. Tuvimos que dejar de vernos”. En Gran Bretaña se habló de poco más de dos meses de salidas antes de que la amistad llegara a su fin.

Desgraciadamente, como sucedió a muchas de las mujeres relacionadas con el Príncipe en su juventud, las especulaciones la siguieron tras su relación, “Ya no era Caroline Flack, presentadora de televisión, era Caroline Flack, la conquista poco sofisticada del Príncipe Harry”. Aunque a lo largo de los años esto fue pasando desapercibido, conforme Caroline fue acumulando éxitos en su carrera profesional -como la conducción de Love Island y el triunfo en el programa Strictly Dancing-, los temas del corazón vinculados a su nombre ocuparon siempre los titulares, algo que permeó a las redes sociales.

VER GALERÍA

El fallecimiento de Caroline ha llamado la atención en Reino Unido hacia los comentarios negativos y las repercusiones que estos pueden tener en otros. Rosie Nixon, editora de HELLO! escribió: “Las redes sociales son una brillante manera de conectar con la gente y crear comunidades, pero también tienen su lado obscuro. Pueden ser un ambiente adictivo e incansablemente negativo y uno que se alimenta de comentarios negativos. La gente siente que está bien publicar bullyng, cosas viles, racistas, sexistas y de odio a gente que no conocen, y definitivamente no se atreverían a decir eso a una persona si la vieran en la calle. Bueno, pues eso no está bien, tiene que parar”.

El fallecimiento de Caroline también ha traído atención a la salud mental y la importancia de buscar ayuda al tener pensamientos de quitarse la vida.

VER GALERÍA