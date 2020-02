Conmoción por el fallecimiento de la conductora británica Caroline Flack

La presentadora británica Caroline Flack murió trágicamente a la edad de 40 años. La familia de la estrella de televisión confirmó la triste noticia con una declaración que decía: “Podemos confirmar que nuestra Caroline falleció hoy, 15 de febrero. Le pedimos a la prensa que respete la privacidad de la familia en este difícil momento”.

El abogado de Caroline confirmó que murió por suicidio. Según los informes, la encontraron en su apartamento de Londres.

ITV, canal del show que conducía hasta hace unos meses cuando tuvo que retirarse al verse envuelta en una polémica, lanzó un comunicado a través de Twitter este sábado: “Todos en Love Island e ITV están conmocionados y entristecidos por esta noticia realmente triste. Caroline era un miembro muy querido del equipo de Love Island. Nuestros pensamientos y condolencias están con su familia y amigos”.

En diciembre del año pasado, la presentadora fue arrestada por presuntamente agredir a su novio Lewis Burton en su casa de Londres. Asistió a la corte para declararse inocente el 23 de diciembre y fue captada llevándose las manos a la cabeza cuando el juez se negó a retirarle las condiciones de su fianza que le impedían contactar a su pareja. La defensa de Caroline, Paul Morris, argumentó que a su cliente se le debió permitir permiso para ver a Lewis nuevamente, diciendo: “Habían estado en una relación todo este año y él apareció hoy en la corte para apoyarla y siguen siendo una pareja. Ella quiere pasar tiempo con él. Si las condiciones se hubieran eliminado, no habría preocupaciones. No es un punto irrelevante, es Navidad, Año Nuevo, ya sufrió lo suficiente”, dijo. “Ella está en el ojo público: este caso ha sido analizado, se comportará correctamente”, agregó.

En una publicación de Instagram que Caroline hizo al otro día de presentarse en la corte, escribió: “Me aconsejaron que no recurriera a las redes sociales… pero quería decir feliz Navidad a todos los que han sido tan amables conmigo este año… estar ante el escrutinio y especulación es mucho para sobrellevarlo a solas… Soy un ser humano al final del día y no voy a ser callada cuando tengo una historia que contar y una vida que seguir… Me estoy tomando un tiempo para sentirme mejor y aprender algunas lecciones de las situaciones en las que me he metido. No tengo nada más que amor para dar y los mejores deseos para todos”.

El novio de Caroline se refirió a ella públicamente el día de San Valentín, a pesar de que tenían prohibido comunicarse personalmente. El tenista Lewis publicó una foto de ambos en Instagram y escribió: “Feliz San Valentín. Te amo”.

Caroline se había mantenido alejada de las redes sociales recientemente, solo rompiendo su silencio en un par de ocasiones. A fines de diciembre, expresó su apoyo a la decisión de ITV de contratar a su buena amiga Laura Whitmore para ser anfitriona de Love Island en su ausencia, escribiendo en Instagram: “Me alegra que sea Laura… Le encanta el programa tanto como a mí. Nuevamente gracias por sus continuos mensajes de apoyo… es un momento realmente difícil, pero estoy haciendo todo lo posible para mantener mi cabeza fuera del agua y resolver todo esto”.

En enero, Caroline rompió su silencio en redes sociales para desearle al equipo de Love Island la mejor de las suertes para el nuevo espectáculo de invierno. “Mucha suerte a Laura y a todo el equipo para el show de lanzamiento esta noche… la primera siempre la mejor…”, escribió en Instagram Stories. La estrella pasó la Navidad en Los Ángeles en un intento por escapar del frenesí mediático que la rodeaba en su casa en el Reino Unido. Sin embargo, volvió a Londres.

Las estrellas de Love of Island han lamentado la partida de la presentadora, incluidos Chris Hughes y Amber Davies. Chris escribió: “Las palabras no pueden resumir esto, Muy triste. Otra persona increíble que se va de este mundo cruel”, mientras que Amber agregó: “Mi corazón está realmente roto”.

Jack Charles también se pronunció a Instagram para escribir: “Estoy en shock después de escuchar noticias tan devastadoras, fue un verdadero placer conocerte Caroline, mis pensamientos están con su familia y seres queridos". Por otro lado, Joshua Ritchie agregó: “Absolutamente impresionado por lo que acabo de escuchar. Que descanse en paz, mis pensamientos están con toda su familia y amigos. Qué mujer tan increíble fuiste, fue un placer haber trabajado contigo”.

Esta mañana, la anfitriona Eamonn Holmes agregó: "Caroline Flack ... querido Dios. Conmocionada más allá de lo creíble. Puede haber encontrado la paz. #Rip". Por su lado, James Jordan agregó: "Acabo de ver en Twitter la devastadora noticia de que Caroline Flack ha sido encontrada muerta en su casa. Estoy tan triste en este momento y no puedo creerlo. No puedo imaginar lo que su familia está pasando”. Piers Morgan tuiteó: “Caroline era una persona divertida, brillante y chispeante cuyo mundo entero se derrumbó recientemente, tanto profesional como personalmente. Me dijo que había sido el peor momento de su vida, y claramente estaba luchando para lidiar con la pérdida de todo lo que apreciaba. Esta es una noticia tan triste y horrible”.

Holly Willoughby también se sintió conmovida por la triste noticia, escribiendo debajo de una foto de ella y Caroline: “Totalmente conmovida... la vida es tan preciosa y tan frágil ... todo mi amor para la familia de Caroline”.