Este multimillonario busca una enamorada, ¿cumples con los requisitos?

Andy Scott tiene 41 años y una fortuna valorada en 25 millones de libras esterlinas (alrededor de $625 millones de pesos mexicanos), pero no ha podido encontrar a su pareja ideal. El británico es fundador y dueño de una compañía de inversión en Londres, no ha logrado encontrar una mujer con quien pasar el resto de su vida. Y, ¿por qué no? Comenzar una familia juntos. Si tú crees que podrías encontrar en tu corazón un huequito para este solitario millonario, aquí la lista de requisitos que busca en una mujer.

Según el Dailymail, el primer requisito es ser una persona inteligente, especial y única que no se tome muy enserio y que haya llevado una interesante vida llena de experiencias, ajena a la mediocridad y que haya conseguido algo (en su vida), lo que sea que eso sea. Si ya cumples con eso, Andy quiere: “a alguien que no haya nacido en cuna de oro, a quien no se le haya dado todo, una ‘timadora’ como yo”. El empresario quiere a alguien hermosa, que se mantenga en forma es muy importante, pues él entrena box y hace ejercicio cinco veces a la semana: “deben enorgullecerse de su apariencia”.

Aunque difícil en estos tiempos, quiere a alguien que no sea adicto a su teléfono y a redes sociales, que pueda desconectarse y apreciar las cosas importantes de la vida. “La integridad es clave para mí, y la confianza lo es todo”, asegura el empresario. Hasta ahí, ¿ya cumpliste con todo? Pues el listado continúa, “Un camaleón que esté cómoda en todas las situaciones, desde asistir a un baile, poder ir de fiesta toda la noche en la playa, comportarse como un niño, arremangarse la camisa y ayudar con una mudanza”, cosas que dice el millonario no es fácil de encontrar.

Para acercarse al final de sus requisitos, Andy quiere a alguien que le guste la naturaleza, visitar el campo, navegar en un bote. Eso sí, deja claro que esto no siempre es cómodo así que “no quiere princesas”. Alguien que pueda ser feliz en un bikini con flip flops y sin maquillaje. Por último, el requisito más importante es alguien que quiera tener hijos y formar una familia, sin dejar de divertirse.

Eso sí, el millonario ha sido muy claro, pues dice que no quiere mantener a la chica al principio de la relación, pues considera que es ahí cuando la dinámica de la pareja se vuelve poco práctica. Dueño de mansiones en Londres y en el Sur de Francia -además de un Rolls Royce-, Andy explica: “Ser un emprendedor es una existencia muy solitaria y al final, si no tienes a alguien con quien compartir tus altas y bajas, te preguntas qué estás buscando y por qué lo estás haciendo”.